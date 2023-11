Colleen Hoover. O que faz um best seller no tempo do TikTok? #ComoAssim

A história de Colleen Hoover podia bem ser o enredo de um dos seus romances. Em 2011, a norte-americana trabalhava nos serviços sociais do Texas e vivia numa caravana com o marido e três filhos. Escreveu o seu primeiro romance, Slammed, nos tempos livres e, sem o apoio de qualquer editora, em sete meses o livro chegou ao top de best-sellers do New York Times.

Mas as vendas dos livros da autora só explodiriam em 2020. Hoover tornou-se a primeira escritora independente a chegar a número um naquela lista.

Tudo graças ao TikTok e à sua comunidade de leitores dedicados, conhecida como "BookTok". Quando começou a pandemia, o livro Isto Acaba Aqui, de Colleen Hoover, tornou-se viral naquela rede social. A hashtag com o nome do livro tem 2,9 mil milhões de visualizações na rede social.

Em 2022, Colleen Hoover tornou-se a autora mais vendida nos Estados Unidos. Em Portugal, ocupou três lugares do top 10 da FNAC.

Mas... Como Assim? Pode uma rede social que promove conteúdo short form estar a definir o que domina os tops no sector dos livros?

Neste episódio, procuramos perceber o que faz um best-seller no tempo do TikTok e como as redes sociais podem estar a mudar os leitores e o próprio mercado dos livros.

