Adeus, chuva: depois do fim-de-semana, há tempo frio e seco

Uma boa notícia meteorológica para aqueles que vivem em Portugal e estão a sofrer com a humidade: a chuva deve começar a despedir-se na tarde desta quinta-feira. E, na próxima segunda-feira, o ar deverá ficar gradualmente mais seco.

“Esta quinta-feira ainda temos alguma precipitação no Norte e Centro, que vai passar gradualmente. A partir de sexta-feira, já não teremos mais precipitação, e assim se deve manter durante uns quantos dias”, afirmou ao PÚBLICO Pedro Sousa, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Portugal tem testemunhado vários dias consecutivos de chuva, sobretudo na região Norte – o que faz habitualmente disparar a humidade relativa do ar no interior dos edifícios, facilitando o aparecimento de bolor nas superfícies e dificultando a secagem natural da roupa lavada.

Vamos continuar com este regime de bastante humidade, com nevoeiros matinais um pouco por todo o território. Este regime de tempo húmido ainda vai durar mais uns dias, incluindo o fim-de-semana Pedro Sousa, IPMA

“No sul do país, já há alguns dias que a situação está mais calma. Mas no Norte tem sido muitos dias consecutivos, sempre com muita humidade e muita precipitação. Vai decair gradualmente e terminar. Ainda pode haver alguma precipitação na noite de quinta-feira e no início da madrugada de sexta-feira. Mas a partir daí já será pouco significativo”, refere o especialista do IPMA.

Massa de ar húmida e nevoeiro

O fim da chuva não significa, contudo, o fim imediato da humidade excessiva. Pedro Sousa explica que, embora a chuva já tenha abrandado no Sul, e deva despedir-se em breve do Norte e do Centro, o país continua a estar “dentro de uma massa de ar bastante húmida”. É por isso, aliás, que temos testemunhado nevoeiros matinais nos últimos dias, especialmente no Sul do país.

“Vamos continuar com este regime de bastante humidade, com nevoeiros matinais um pouco por todo o território. Em alguns sítios pode persistir durante boa parte do dia, pelo menos até ao final da manhã. Este regime de tempo húmido ainda vai durar mais uns dias, incluindo o fim-de-semana”, refere o meteorologista do IPMA.

A partir de segunda-feira, o serviço de meteorologia do IPMA já prevê uma “mudança do padrão” devido ao transporte de uma massa de ar de Norte. Estimam-se duas diferenças significativas: mais frio e menos humidade.

“Por um lado, será [uma fase] claramente mais fria, porque as temperaturas vão descer e haverá algum vento. A mudança desse padrão faz com que tenha uma massa de ar que, apesar de mais fria, é bastante mais seca. Portanto, esse padrão de muita humidade, com nevoeiros generalizados, deverá ceder a partir do início da próxima semana”, diz Pedro Sousa.