Novo curso de escanção na Guarda para “descentralizar” a formação

A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) anunciou esta quarta-feira a abertura de um novo curso de escanção, numa parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre. O curso terá início em Janeiro e vai acontecer na sede da CVRBI, no Solar do Vinho da Beira Interior, na Guarda, uma maneira de responder à procura de formação na zona.

Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI, sublinha ao PÚBLICO que o “sector está em crescimento” na região e é “preciso formação nesta área”. No entanto, a maior parte dos cursos de escanção estão “longe”. “Há várias escolas de Hotelaria e Turismo, mas as mais próximas [da Guarda] são em Lamego, em Coimbra ou em Portalegre”, continua. “Falámos com a Escola [de Turismo de Portalegre] e desafiámo-los a fazer o curso nas instalações da Comissão.”

De acordo com Maria da Conceição Grilo, directora da escola de Portalegre, o curso é uma maneira de chegar a outras zonas do país. “Temos constatado que temos tido alguns alunos de origens diversas e percebemos que temos de descentralizar um pouco esta formação”, afirma.

O curso tem a duração de 300 horas e acontece todas as segundas-feiras, entre as 9h e as 18h, de 8 de Janeiro a 21 de Outubro do próximo ano. A escolha do dia é propositada. “Normalmente, segunda-feira é o dia em que a maior parte dos restaurantes estão de folga, é o dia de descanso”, explica Rodolfo Queirós.

Maria da Conceição Grilo diz que o curso se destina essencialmente a “profissionais do sector da hotelaria e da restauração”. “Mas também pode ser frequentado por pessoas que não tenham essa ligação e que queiram adquirir competências para ingressar neste sector de actividade.”

Entre os conteúdos do curso de sommelier estão, por exemplo, módulos sobre a vitivinicultura, as castas, provas de vinhos, a enogastronomia e o serviço de vinho. Os formadores são profissionais reconhecidos da área como o enólogo Mário Andrade e os críticos João Afonso e Fernando Melo.

“Os vinhos da Beira Interior têm feito um caminho de notoriedade muito interessante e agora há um caminho de conhecimento do produto e da sua valorização e divulgação”, considera a directora da escola.

O presidente da CVRBI reforça a ideia de que o curso será benéfico para o enoturismo da Beira Interior. “Recebemos muitos turistas e temos de entender a proveniência do vinho e guiá-los para um serviço que lhes agrade mais”, afirma. “Há dois anos lançámos uma formação em enoturismo no âmbito do nosso projecto da Rota dos Vinhos e foi um sucesso. Estamos à espera de que esta iniciativa também tenha aceitação.”

O curso tem um custo de 650 euros e as inscrições podem ser feitas na página do Academia Digital do Turismo de Portugal.