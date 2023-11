Polícia diz que lesões no rosto de Cláudia Simões foram provocadas por “queda” e “algemagem”

Carlos Canha diz que usou a força “estritamente necessária”. Agentes não corroboram versão, alegando que não repararam se havia lesões no rosto de Cláudia Simões antes de esta entrar no carro.

O agente da PSP Carlos Canha, principal arguido no processo de agressões à cozinheira Cláudia Simões, justificou as lesões no seu rosto depois da detenção com as técnicas de pressão que usou durante a algemagem e a queda.