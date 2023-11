A corrupção por um prato de lentilhas

A queda do Governo, mesmo tendo uma maioria, mesmo num quadro de uma investigação judicial, não é o fim do mundo, até porque este se tornara um dos piores governos desde D. Maria II – para usar a célebre expressão de Sousa Franco. O Terramoto do 7 de Novembro é terrível pela crise que abriu, mas ainda mais por confirmar a instituição da suspeição como ingrediente incontornável da vida pública. Quem quer viver num país onde tudo “cheira mal”, onde crimes notórios contra o interesse público se arrastam nos tribunais ao mesmo tempo que os procuradores pedem prisão preventiva por indícios com baixa gravidade ou até irrelevantes (disse-o o juiz de instrução), derrubam o Governo e sobem ao palco principal da democracia?

