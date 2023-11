Sem aumento do IUC, este é o Orçamento perfeito?

Socialistas deixaram cair polémica medida do Imposto Único de Circulação: eleitoralismo ou correcção de uma medida socialmente injusta?

Depois da polémica que gerou uma petição com mais de 400 mil subscritores, o PS recuou na intenção de aumentar o Imposto Único de Circulação para os carros antigos. Eleitoralismo ou correcção de uma medida socialmente injusta? No Soundbite ficam as apostas.

