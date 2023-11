Operação Influencer

Face aos últimos desenvolvimentos da Operação Influencer, a demissão apresentada pelo primeiro-ministro não tem justificação: caíram as acusações de corrupção e prevaricação e o juiz acaba por dizer que não há qualquer indício de que António Costa esteja implicado neste processo. Só falta o Supremo fazer o seu trabalho e ilibar Costa. Aí, o Presidente deverá tirar as devidas consequências e não aceitar a demissão de António Costa. Tudo voltará ao normal, a verdade será reposta, e a vontade do povo mostrada nas últimas eleições será respeitada. O país agradece, e evitamos cair numa crise sem precedentes, uma vez que nas próximas eleições nenhum partido vai obter uma maioria estável.

Jorge Corte-Real, Aveiro

Tudo isto é triste… mas tudo isto é fado?

Diz-se que os romanos comentavam que nós somos um povo que não se governa nem se deixa governar… e assim parece! Os casos obscuros envolvendo inúmeras figuras públicas e do Governo, a incompetência dos poderes públicos, nomeadamente judiciais, não nos devem distrair da triste situação em que o país se encontra, após 50 anos de democracia, três “pântanos” políticos e outras tantas intervenções do FMI e a caminhada para o empobrecimento, após os anos de “vacas gordas” pós-revolução, com uma cada vez maior dependência dos privados, quer na saúde quer na educação.

Quando vemos que os possíveis futuros primeiros-ministros são ou pessoas com pouca garra, ou com garra a mais que resvala muitas vezes para o estilo da arruaça, o país angustia-se e desanima. Mas terá de ser assim?

Como escreveram António Barreto e Pedro Abrunhosa, entre outros, onde estão os moderados e sensatos? Onde estão os profissionais competentes e experientes que queiram intervir na mudança do país? Não temos forçosamente de nos conformarmos com o nosso triste fado. Esta é a hora de quem tem unhas pegar na guitarra e tocar outra música.

Isabel Ribeiro, Lisboa

Isto leva água no bico

Quando em 2018 o país ficou a saber que a procuradora Joana Marques Vidal não iria ser reconduzida e seria substituída por Lucília Gago, só quem andava distraído é que não via que aquilo levava água no bico. Passados que são cinco anos e com este Governo de casos e casinhos quase diários, conflitos com o Presidente da República, apunhalado várias vezes apesar de sempre estar a seu lado, com o SNS em estado de coma, a educação sem conserto, a habitação sem alicerces, a Segurança Social só de nome, a justiça envergonhada sem meios e à rédea solta com os resultados à vista, que tal arranjar-se um "não-caso" – a Operação Influencer – que desde o início, mesmo para o mais leigo, não tinha ponta por onde se lhe pegasse mas com uma finalidade clara, clarinha. Arranjar-se uma saída pela porta grande ao primeiro-ministro, que sem motivos plausíveis para o fazer se vê livre da situação em que deixa a governação desbaratando uma maioria absoluta que irá ficar bem cara aos portugueses. Isto leva água no bico.

Jorge Morais, Porto<_o3a_p>

Os fraudulentos concursos camarários

É uma nódoa que se gruda em muitos municípios. Imagine-se uma câmara cujo presidente é do PS (poderia ser do PSD) e que tudo controla, apoiado pelos vereadores socialistas. Imagine-se que, nas eleições que se seguiram, esse presidente socialista perdeu o lugar para um presidente do PSD. Todo o pessoal provisório que tinha entrado na câmara sob a bênção do anterior presidente socialista é arredado e entra em funções o pessoal provisório filiado e/ou ligado ao PSD. Logo que surja oportunidade, os serviços da nova câmara que destronou a câmara socialista abrem um concurso viciado, com uma pretensa prova de avaliação cujo objectivo é permitir efectivar nos quadros da câmara o pessoal, a clientela, os apaniguados, os filiados do partido. O que torna isto sujo e opaco é que, se houver pessoas – há sempre – que não têm partido e que se submetam à prova, não têm hipótese, nunca entrarão nos quadros da câmara. Ou seja, a prova não passa de um mero embuste, de um “faz-de-conta”, pois os lugares já estão, de antemão, destinados. Como afirmava Clara Ferreira Alves (Expresso, 8 de Setembro), “a câmara é um emprego político, não é um posto qualificado”. Portanto, toda esta artimanha de introdução de pessoal nas câmaras não passa de uma vergonha do regime.

António Cândido Miguéis, Vila Real