Mbembe, democracia e cidadania

Neste terceiro episódio de Na Terra dos Cacos, António Rodrigues e Elísio Macamo conversam sobre a Fundação de Inovação para a Democracia, do historiador e filósofo camaronês Achille Mbembe, sobre a forma como a Unita foi a um bairro pobre de Luanda para responder ao discurso do Estado da Nação de João Lourenço e sobre as inundações no Quénia e o impacto das alterações climáticas. A entrevista é com o investigador moçambicano Nelson Moda, a propósito do seu livro cheio de testemunhos da guerra civil em Moçambique, chamado "Xirico - Vozes da Paz em Moçambique".

Subscreva o “Na Terra dos Cacos” na sua aplicação de podcasts - como a Apple Podcasts ou o Spotify - e não perca os novos episódios disponíveis quinzenalmente às quartas-feiras.