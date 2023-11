Exposição revisita destruição do Palácio de Cristal e abre debate sobre o Porto de hoje

Quando um conjunto de fotografias do original Palácio de Cristal foram parar às mãos de Nuno Resende, o historiador de arte portuguesa pôs-se a estruturar um projecto académico em torno dessas imagens. O espólio de Tavares da Fonseca (1907- anos 90), com fotografias feitas antes e durante a destruição do edifício do século XIX, foi mostrado apenas uma vez, em 1985, numa exposição na Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto (AJHLP). Agora, regressa a esse palco inicial, numa revisitação da mostra com curadoria de Nuno Resende. O Palácio de Cristal – Imagens da Sua Destruição (1861-1951) inaugura-se esta quinta-feira e fica na AJHLP até 7 de Dezembro (das 14h às 18h).

