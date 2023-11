Um prémio para quem trabalha todos os dias pela inclusão

O projecto “Morada Certa | Leiria Housing First” é um dos 26 exemplos de como é possível fazer-se a diferença. Com a missão de garantir o acesso a habitação individualizada, estável e dispersa pela cidade a pessoas que se encontrem em situação de sem-abrigo - em particular a pessoas em situação crónica, com doença mental e/ou com consumos de substâncias psicoactivas -, esta é uma iniciativa que teve início no final de 2019, fruto do trabalho desenvolvido pela InPulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário.

“Trata-se de uma resposta de continuidade, inspirado no modelo Housing First que tem por base os seguintes princípios: o acesso à habitação como um direito humano; a importância da escolha por parte do utente; a separação da casa e do tratamento; a orientação para o recovery; a redução de riscos e minimização de danos; o envolvimento e participação activa do utente; a pessoa como centro da intervenção e o suporte flexível e permanente”, palavras de Lisete Cordeiro, Directora-Geral da InPulsar, que não tardou em reforçar a importância do Prémio para o futuro do projecto.

“O Prémio Solidário permite dar continuidade e visibilidade ao Morada Certa| Leiria Housing First, um projecto com forte impacto na vida das pessoas, principalmente, ao nível da sua auto-estima, estado de saúde e participação na comunidade. Como factores diferenciadores da presente candidatura, salienta-se o aumento do número de beneficiários abrangidos pelo projecto, a melhoria dos processos de avaliação e comunicação do projecto e o maior enfoque à participação comunitária dos envolvidos, como factor crucial para uma maior autonomia dos beneficiários”. Para a Directora-Geral, a vontade é a de fazer mais e melhor e a esperança é a de que, com esta ajuda monetária, seja possível “chegar a mais pessoas”.