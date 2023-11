5 dicas para uma cozinha funcional, limpa e criativa

A cozinha é frequentemente o epicentro do caos numa casa. São os jantares, a preparação das refeições para as marmitas da escola, o bolo que o “chef pasteleiro” da família resolve fazer à última hora… Razões para a cozinha estar desarrumada são muitas, mas soluções para contrariar isso (felizmente) também existem. Nesta lista, identificamos práticas e ferramentas para ajudar a que a cozinha seja um espaço onde apetece entrar e criar, sempre em torno de um objecto essencial, que a MaxiSpace, a nova máquina de lavar loiça da Whirlpool.

1. Apostar numa boa máquina

Todos sabemos como pode ser extenuante chegar a casa, preparar o jantar, sentar-se à mesa e, no fim, ainda ter de lavar a loiça e deixar a bancada da cozinha imaculada. Mas não tem de ser assim, até porque se a família incluir crianças o caos multiplica-se. As novas máquinas de lavar loiça de encastre MaxiSpace, da Whirlpool, permitem precisamente arrumar um grande volume de itens (a cuba tem mais 10% de espaço extra¹), garantindo que nada fica no lava-loiças por falta de espaço. No compartimento superior desta máquina, todo o espaço é economizado, alojando taças, canecas e copos altos (até 13cm, por curiosidade). Ou seja, diga adeus ao “tirar e pôr” constante a ver se cabe tudo.

2. Agilizar a arrumação da loiça

Um dos truques quanto à higienização da loiça passa por fazer o seguinte: arrumar as peças que já foram lavadas e que, entretanto, secaram. Desta forma temos sempre a máquina de lavar loiça vazia e pronta a receber nova carga. Dito isto, enquanto cozinhamos é aconselhável ir logo dispondo na máquina as peças que já podem ser dispensadas — como frigideiras, coadores, facas — arrumando-as de forma eficiente dentro da MaxiSpace. Tem dois bónus: ficam logo no sítio e libertam espaço de manobra na bancada. Desta maneira quando o jantar terminar é só arrumar os pratos, os talheres e os copos, que tem um terceiro cesto com jactos integrados capazes de chegar ao fundo daquele copo de vinho comprido que até à mão custa a lavar.

3. Pensar de modo sustentável

Uma das mentalidades da nova geração de máquinas trata de economizar ao máximo. A MaxiSpace tem um desempenho de secagem de até 99%*, até 40%** de poupança energética. Ou seja, este sistema especial abre automaticamente a porta no final do ciclo para secar os pratos naturalmente, sem necessidade de intervenção da nossa parte. O sistema chama-se NaturalDry: com isto, chegando a casa é só arrumar a loiça. Há ainda um factor diferenciador na MaxiSpace: poupa até 40%² em água e energia com os programas automáticos munidos da Tecnologia 6.º Sentido — esta detecta o tamanho da carga e o nível de sujidade para adaptar de forma inteligente o ciclo e as definições do programa. Eficaz, portanto.

4. Escolher uma máquina adaptável

A decoração pode ser um tema interessante, mas com cozinhas que se querem funcionais torna-se importante dar, por exemplo, maior destaque a um forno eficiente ou a uma boa máquina de lavar loiça do que a um sem fim de jarras decorativas e de acessórios de cozinha que nunca iremos usar. Resumindo: menos é mais e apostar em electrodomésticos eficientes e inovadores vale mais do que qualquer bibelot. É por isso que a MaxiSpace se adapta a todas as cozinhas: tem um sistema de instalação fácil que assegura uma flexibilidade elevada no ajuste da altura (o painel da porta pode ter até 84cm de altura e o rodapé pode ser reduzido até 0 cm). Além disso, está equipada com dobradiças deslizantes para permitir um maior suporte de diferentes materiais. Com isto, se escolher a cozinha primeiro que a máquina, tudo se adaptará.

5. Planear, cooperar, agilizar

Por fim — mas não menos importante — planear as refeições da semana com antecedência ajudará a organizar o frigorífico, a não usar demasiada loiça e a economizar recursos (e até a libertar a mente para nos dedicarmos a relaxar). E se é verdade que para alguns o acto de cozinhar é tão terapêutico que encontram tranquilidade no método, tal como no caos, mesmo para esses há dias em que o cansaço vence. Resumindo: apostar no planeamento com a ajuda de electrodomésticos que executem as tarefas de forma eficiente é essencial para que a tarefa de cozinhar seja um prazer. Ter uma máquina de lavar espaçosa traduz-se numa casa abençoada pelo sossego.

