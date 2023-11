Bruxelas confirma perda de dinamismo e revê em baixa crescimento de Portugal

Comissão Europeia projecta crescimento de 2,2% em 2023 e uma desaceleração no próximo ano, com o PIB a aumentar 1,3% antes de recuperar para 1,8% no ano seguinte.

A Comissão Europeia reviu em baixa as suas anteriores projecções para o crescimento do Portugal e confirmou a perda do dinamismo da economia nacional: este ano, o Produto Interno Bruto deverá crescer 2,2%, e não 2,4%, como Bruxelas estimava há seis meses.

A desaceleração da actividade económica no país será mais evidente no próximo ano, com Bruxelas a projectar um crescimento de 1,3% em 2024, e uma recuperação parcial no ano seguinte, em que se estima um aumento do PIB de 1,8%.

Apesar da quebra, o desempenho da economia portuguesa, este ano e nos próximos, continua acima da média europeia, fortemente penalizada pela contracção da Alemanha, que segundo Bruxelas, não escapará da recessão este ano, com um crescimento negativo de 0,3%.

No total, serão dez os países com um crescimento negativo este ano: Alemanha, Irlanda, Estónia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Áustria, República Checa, Hungria e Suécia. Uma situação que o comissário europeu da Economia, Paulo Gentiloni, explicou com o forte impacto da subida do preço da energia (principalmente no caso da Alemanha).

Este cenário obrigou a Comissão Europeia a corrigir as suas estimativas de crescimento tanto no conjunto da UE como na zona euro, que no ano de 2023 deverá ficar nos 0,6%, uma quebra de 0,2 pontos percentuais face às previsões intercalares do Verão e de 0,5 pontos percentuais quando comparado com o valor de 1,1% anunciado na Primavera.

O contexto macro-económico descrito pelo executivo comunitário, na divulgação do seu exercício de Outono do Semestre Europeu, esta quarta-feira em Bruxelas, continua a ser de grande incerteza, marcado pelo “elevado custo de vida”, a “fraca procura externa” e as “maiores restrições” da política monetária.

A boa notícia tem a ver com o ritmo de queda da taxa de inflação, que de acordo com Bruxelas terá descido para um mínimo de dois anos no mês de Outubro, “e deverá continuar a diminuir ao longo do horizonte das previsões”, apesar de poder demorar mais três anos a atingir o valor de referência de 2% do Banco Central Europeu.

Em Portugal, a taxa de inflação deverá ficar em 5,5% em 2023, e reduzir para os 3,2% em 2024 e os 2,4% em 2025. Mais uma vez, os números são melhores em Portugal do que na média da zona euro, cuja inflação será de 5,6% em 2023, e na UE, com uma taxa de 6,5% este ano. No próximo ano estes valores caem quase para metade (3,2% e 3,5%, respectivamente), e ainda mais em 2025, quando Portugal deverá alinhar com os 2,4% previstos para a UE.

Esta tendência de abrandamento da inflação, conjugada com o crescimento sustentado dos salários graças a um mercado de trabalho “robusto, a recuperação do consumo interno, e o aumento do investimento, auxiliado pela execução dos Planos de Recuperação e Resiliência, oferece perspectivas de uma melhoria do quadro macro-económico no próximo ano e seguintes.

Bruxelas projecta um crescimento de 1,3% do PIB da União Europeia em 2024, e de 1,7% em 2025 — mais uma vez, trata-se de uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais em relação ao Verão. Na área do euro, os valores são ligeiramente inferiores, com o crescimento no próximo ano a ficar nos 1,2% e a subir para 1,6% no ano seguinte.

“Estamos a aproximar-nos do fim de um ano muito desafiante, em que as perspectivas pioraram mais do que estimávamos. A nossa expectativa é que em 2024 quase todas as economias melhorem gradualmente o seu desempenho, antes de experimentar uma expansão mais forte em 2025”, disse o comissário europeu da Economia, Paulo Gentiloni.

No entanto, Portugal continua ser uma excepção: no próximo ano, ao contrário de outros Estados-membros, a economia nacional parece não beneficiar da entrada em velocidade cruzeiro da execução dos Planos de Recuperação e Resiliência.

Na Primavera, Bruxelas já tinha deixado um recado ao país sobre a necessidade de “assegurar uma capacidade administrativa adequada” para evitar atrasos na execução dos investimentos e reformas programados, comprometendo os desembolsos das futuras parcelas (de subvenções e também empréstimos).