Caos na AG é “a quase benfiquização” do FC Porto, diz Francisco J. Marques

Reconhecendo gravidade dos incidentes e página negativa na história do clube, director de comunicação deixou provocação aos rivais da Luz: “Nós gozávamos com essas coisas que aconteciam no Benfica.”

Os graves incidentes que marcaram Assembleia Geral (AG) extraordinária do FC Porto na passada segunda-feira “não podem passar em claro”, exigindo-se uma “avaliação moral severa” para evitar uma repetição de violência. Quem o diz é Francisco J. Marques, director de comunicação do FC Porto, que abordou a reunião magna interrompida após agressões nas bancadas do Dragão Arena. Reconhecendo a gravidade do sucedido e a imagem negativa para o clube, o responsável não deixou de dar uma “bicada” ao Benfica, considerando os incidentes uma “quase benfiquização” do FC Porto.

“Preferimos perder um jogo por cinco a zero do que acontecer o que aconteceu ontem [segunda-feira]. Foi de uma indignidade tremenda haver sócios que não se podiam manifestar, coagidos e agredidos. Isso não pode acontecer e esperemos que nunca mais aconteça no Futebol Clube do Porto, isto é quase a ‘benfiquização’ do FC Porto. Nós gozávamos com essas coisas que aconteciam no Benfica, de o presidente ir agredir uma pessoa que estava a intervir. Temos uma tradição de respeito e pluralismo”, afirmou o responsável, na noite desta terça-feira, num programa do Porto Canal dedicado à actualidade do clube.

Francisco J. Marques revela que o FC Porto tinha três locais preparados para acolher a AG extraordinária, explicando que a atribuição de uma pulseira azul a cada associado serviria para agilizar a transição dos sócios entre os vários espaços, caso a afluência assim se justificasse.

A verdade é que o número de associados que procuraram marcar presença na AG foi muito superior à média para estas reuniões, com o director de comunicação a reiterar que o clube tentou receber todos os sócios.

Os incidentes valeram já a abertura de um inquérito pelo Ministério Público, de acordo com informação avançada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto esta terça-feira. Sócios portistas ouvidos pelo PÚBLICO relataram um clima de intimidação, insultos e agressões, comprovável pelas imagens recolhidas no interior do pavilhão dos “dragões”.

Os trabalhos foram suspensos pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), José Lourenço Pinto, pouco depois da meia-noite. Os sócios voltam agora a reunir-se às 21h da próxima segunda-feira, 20 de Novembro.

Publicação falsa partilhada no X Ainda antes de tecer estas declarações no Porto Canal, circularam imagens de uma alegada publicação na rede social X (antigo Twitter) atribuída à conta de Francisco J. Marques. Neste post, Francisco J. Marques teria alegadamente atribuído culpas pelos incidentes vividos na AG a “adeptos do Benfica infiltrados”. A publicação original trata-se de uma montagem, mas recolheu mais de 375 gostos e quase uma centena de partilhas. Na rede social X, o director de comunicação portista diz que todas as publicações partilhadas por outras contas que não a oficial são falsas, relembrando que quem as partilha tem de “assumir a responsabilidade” pela difusão de falsificação potencialmente causadora de dano ou prejuízo.

“Havia sócios a queixarem-se – e com legitimidade – que tinham medo. Todos nós estávamos muito afectados com o que aconteceu. Temos de saber superar este momento e, na próxima segunda-feira, temos a obrigação de ter um comportamento à Futebol Clube do Porto. O FC Porto é muito mais importante do que qualquer um de nós. Na próxima segunda temos de ter a dignidade de nos comportarmos em condições e decidirmos o que tivermos de decidir”, apelou Francisco J. Marques.