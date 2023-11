Quinta na TV: da corte britânica às terras altas do Tibete

É dia de regressar a The Crown, conhecer Becoming Elizabeth, ouvir Augusto Santos Silva e entrar em campo com a selecção.

CINEMA

The Departed - Entre Inimigos

AXN, 00h13

Premiado com quatro Óscares, foi o filme que valeu, finalmente, a estatueta dourada de melhor realizador a Martin Scorsese. As outras foram para melhor filme, argumento adaptado (William Monahan) e montagem. É um remake americano do primeiro filme da trilogia de culto de Hong Kong Infernal Affairs.

Um agente da polícia infiltra-se num grupo criminoso, ao mesmo tempo que um membro de um gangue faz o mesmo, mas na polícia, e informa o grupo dos movimentos dos agentes. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg (nomeado pela Academia para o prémio de melhor actor secundário), Martin Sheen e Alex Baldwin formam o núcleo do elenco.

SÉRIES

The Crown

Netflix, streaming

Estreia-se a sexta e última temporada da série de sucesso que retrata os meandros da família real britânica de forma ficcional mas com forte ligação à realidade. Os novos episódios focam-se na morte de Diana (Elizabeth Debicki) e na vida de Carlos (Dominic West) com Camila (Olivia Williams).

Ao elenco juntam-se os jovens actores Rufus Kampa e Fflyn Edwards, respectivamente como William e Harry, e ainda Meg Bellamy, como Kate Middleton. Hoje chegam os quatro primeiros capítulos; os restantes seis, a 14 de Dezembro.

Becoming Elizabeth

TVCine Emotion, 22h10

Se The Crown está ligada a eventos da realeza britânica ainda frescos na memória, Becoming Elizabeth recua nos séculos para oferecer uma perspectiva invulgar da última monarca inglesa da linhagem Tudor: Elizabeth I (1533-1603), por cá nomeada como Isabel I. O retrato a que normalmente associamos a “Rainha Virgem”, com a pompa e rigidez da época, não é o que propõe esta série.

Concentra-se nos seus anos de juventude para aprofundar a história pessoal e as dores de crescimento de quem teve de lidar com o estigma de ser filha de Henrique VIII e Ana Bolena, e aprender muito cedo a manobrar as rivalidades, as intrigas e os jogos de poder da corte. É uma criação de Anya Reiss, com Alicia von Rittberg no papel principal. Os oito episódios são debitados às quintas à noite.

Seal Team

Fox, 22h15

Abre na Fox a sexta temporada da série criada por Benjamin Cavell, em torno de uma unidade de elite das forças de operações especiais americanas, comandada por Jason Hayes (David Boreanaz). Fica no ar às quintas-feiras, em dose dupla.

Julia

HBO Max, streaming

Entra na segunda temporada a série inspirada no percurso de Julia Child. Nos anos 1960, a chef norte-americana editou um livro de gastronomia que se tornou um fenómeno de popularidade e que a projectou para a televisão, onde cimentaria o estatuto de ícone cultural dos EUA. Sarah Lancashire ocupa o papel titular.

DOCUMENTÁRIO

O Leopardo das Neves

TVCine Edition, 22h50

Nas terras altas do Tibete, num santuário de vida selvagem, dois exploradores – o fotógrafo Vincent Munier e o escritor-viajante Sylvain Tesson – procuram um animal que raramente se dá a ver: o leopardo das neves. Nessa busca, vão “reflectindo sobre o lugar da Humanidade entre as criaturas magníficas e as paisagens gloriosas que encontram pelo caminho”, descreve a sinopse.

Realizado por Munier e Marie Amiguet, o filme ganhou o César de melhor documentário em 2022. A banda sonora é de Nick Cave e Warren Elis.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 1h01

Em plena crise política nacional, Vítor Gonçalves entrevista Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, abordando questões como a demissão do primeiro-ministro, as eleições antecipadas, o impacto da Operação Influencer na imagem externa de Portugal ou o futuro da liderança do PS.

DESPORTO

Futebol: Liechtenstein x Portugal

RTP1, 19h36

Directo. Numa altura em que Portugal está já qualificado para a fase final do Campeonato da Europa de 2024, como líder do Grupo J, a selecção das "quinas” desloca-se a Vaduz para reencontrar o Liechtenstein, numa partida arbitrada pelo sueco Mohammed Al-Hakim.