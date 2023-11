Enóphilo Wine Fest regressa ao Porto a 18 de Novembro

À 20.ª edição, o Enóphilo Wine Fest será uma “celebração” com 35 produtores, mais de 350 vinhos em prova e três provas especiais, uma delas sobre os vinhos do Algarve.

Dia 18 de Novembro é dia de o Enóphilo Wine Fest regressar à cidade do Porto. No Hotel Crowne Plaza, e à 20.ª edição, o evento contará com 35 produtores, mais de 350 vinhos em prova e três provas especiais, uma delas sobre os vinhos do Algarve.

O Enóphilo nasceu em 2015, sob a designação de LX Wine Fest, e tem hoje presença regular em três cidades. Luís Gradíssimo, fundador e organizador do evento, quer que este 20.º evento seja uma celebração e, refere o comunicado enviado às redacções, "que essa celebração se estenda a todos os participantes do evento: produtores, visitantes, enófilos e profissionais".

Haverá representantes de todas as regiões vitivinícolas portuguesas e as três provas especiais são "Brut Experience: Os melhores de 2023", "Vinhos do Algarve: um mundo para descobrir" e "Sabor com história: Vinho de Talha DOC Alentejo".

O horário do evento é das 15h às 20h. Os bilhetes têm custam 15 euros em pré-venda até quinta-feira, véspera do festival, e podem ser encontrados à venda na Ticketline ou nos locais habituais (FNAC, Worten, etc.). À entrada do evento, já custarão 20 euros. As provas especiais são pagas à parte (10 euros) e estão limitadas a um número máximo de 20 participantes.