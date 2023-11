Pedro Nuno Santos entrou em PMC: Processo de Moderação em Curso

Pedro Nuno Santos fez questão de entrar com Francisco Assis no salão da sede do Largo do Rato nesta segunda-feira. Já nesta terça, o seminário Expresso diz que almoçou com personalidades influentes ligadas à direita. Depois de ser visto como o representante da ala esquerda dos socialistas, Pedro Nuno Santos tenta passar a imagem de moderado. Neste Soundbite decretamos a entrada do candidato a secretário-geral do PS em PMC: Processo de Moderação em Curso.

