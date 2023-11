Carlos III faz 75 anos e celebra com lançamento de projecto contra a fome e o desperdício

O rei Carlos celebra o seu 75.º aniversário nesta terça-feira e aproveitou a ocasião para dar início a um novo projecto para combater a fome e, ao mesmo tempo, ajudar a reduzir milhões de toneladas de alimentos descartados.

O rei, que há mais de cinco décadas é um defensor declarado das questões ambientais e de uma economia sustentável, lançou oficialmente o Coronation Food Project (Projecto Alimentar da Coroação, numa tradução literal), que tem por missão tentar impedir que as pessoas passem fome e, ao mesmo tempo, promover hábitos de alimentação saudável e reduzir o desperdício.

“A necessidade de alimentos é um problema tão real e urgente como o desperdício alimentar — e se fosse possível encontrar uma forma de colmatar a lacuna entre eles, então seriam resolvidos dois problemas num só”, escreveu o monarca num artigo para a Big Issue, uma revista que é habitualmente vendida por pessoas sem-abrigo.

Segundo o projecto, 14 milhões de pessoas na Grã-Bretanha enfrentam insegurança alimentar e o rei, que nunca se coibiu de comentar questões sociais, afirmou que “demasiadas famílias e indivíduos estão a perder refeições nutritivas devido às pressões do custo de vida que têm causado dificuldades a tantos”.

“Para assinalar o meu 75.º aniversário neste ano de coroação, não podia pedir melhor presente do que o Projecto Alimentar da Coroação, que cria um legado duradouro para ajudar os outros — e ajudar o planeta”, escreveu.

Foto Carlos III, no dia da sua coroação Hugo Burnand/Royal Household via REUTERS

Foto Carlos e Camila, a 7 de Agosto de 2004 AP Photo/DAVID CHESKIN/arquivo

Com a sua mulher, a rainha Camila, Carlos visitou um centro de distribuição de excedentes alimentares no centro de Inglaterra, onde os funcionários e os voluntários lhe cantaram uma versão animada do Parabéns a você.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o filho mais velho e herdeiro, o príncipe William, publicaram mensagens nas redes sociais, desejando ao rei um feliz aniversário.

A BBC noticiou que o seu filho mais novo, o príncipe Harry, que se afastou do pai e do resto da família real, também falaria com ele por telefone.

Foto Carlos ladeado pelos dois filhos, Harry (à esquerda) e William REUTERS/Andy Mettler/arquivo

Foto O príncipe de Carlos em 1995 Reuters/Bob Collier/Arquivo

Ainda ao longo desta terça-feira, Carlos dará uma recepção para celebrar o trabalho das enfermeiras e parteiras, no âmbito dos eventos que assinalam os 75 anos do Serviço Nacional de Saúde — mas Harry e Meghan não estarão entre os convidados para a festa de aniversário.