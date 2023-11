Gostamos de acreditar que as crianças adoram as nossas intervenções

Se calhar temos culpas no cartório, porque desde que os trazemos da maternidade, que se choravam, ficávamos numa aflição, mas se não se ouvisse barulho vindo do berço, íamos a correr abaná-lo.

Querida Mãe,

Nós, pais, somos mesmo uma espécie hilariante! Estava a ver um filho a tentar brincar com o pai. O filho brincava a uma coisa e depois mudava de brincadeira e o pai dizia-lhe "Ó filho, concentra-te! Agora estás a fazer isto!" E eu revi-me! Quantas vezes não nos exaspera a falta de foco deles — sabemos que é da idade, mas sejamos francos, todos secretamente ambicionamos que sejam mega focados!

Mas o cómico, mãe, é que já reparou no que é que fazemos quando eles estão muito embrenhados nalguma coisa? Quando estão em silêncio a pintar ou mesmo concentrados num puzzle? Vamos ensinar. Dá-nos tanto gozo e achamos que o silêncio seria tão bem preenchido por perguntas como "Então, o que estás a desenhar? E se agora transformasses a torre num rectângulo?"; "Já reparaste que essa peça é lisa num canto, se juntares todas as lisas, depois é mais fácil fazer a borda"; "Sabias que eu, na tua idade...". Ou seja, tiramo-los da "zona" e distraímo-los.

Adoramos acreditar que as crianças adoram as nossas intervenções, mas talvez sintam exactamente o mesmo que nós sentimos quando nos interrompem o pensamento: frustração e raiva.

Pensado bem da próxima vez que os vir concentrados, vou distraí-los... Mas só por vingança!

Querida Ana,

Sou pela vingança! A partir do dia em que nos tornamos mães nunca mais temos direito a um pensamento com princípio, meio e fim. Existe sempre um “Oh, mãe!” que o interrompe abruptamente. “Mãe, ele bateu-me”, “Mãe, tenho fome”, “Oh mãe, onde é que está a minha camisola?”, num rol infindável de interrogações que cortam qualquer raciocínio mental. Depois de um fim-de-semana disto, chegava às segundas-feiras à redacção do jornal como se me tivessem oferecido uma estadia no Paraíso.

Mas se calhar temos culpas no cartório, porque desde que os trazemos da maternidade, que se choravam, ficávamos numa aflição e tentávamos tudo para os sossegar, mas se não se ouvisse barulho vindo do berço, íamos a correr abaná-los para ter a certeza de que estava tudo bem.

O silêncio está ancestralmente associado a segredo, a asneira – “Está tão calado, deve estar a fazer um disparate!” —, e quando descobrimos que o nosso benjamim não só não se meteu em nenhum sarilho como, ainda por cima, demonstra a concentração que, acreditamos, abre as portas do sucesso académico e profissional, não resistimos a ir dar uma “achega”.

E, depois, há aquela “mania” de que sabemos o que é melhor para eles, que muitas vezes tem razão de ser. Por exemplo, neste preciso momento em que escrevo tenho quase todos os meus netos sentados em almofadas a ver um filme, o que é perfeito e me permite escrever-te, mas, já lhes interrompi várias vezes o “foco” para lhes dizer que está um dia lindo, e que devíamos era estar todos a dar um passeio pelo campo. E devíamos. Porque televisão há em todo o lado, e ovelhas, só aqui!

Até já.

O Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. E, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.