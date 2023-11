João Neves, a mística à prova de invenções

O que é mística? O dicionário de Língua Portuguesa da Texto Editora tem várias definições possíveis, entre elas esta: “Adesão arrebatada, passional, a uma doutrina, a uma ideologia, a um clube.” No futebol, mística pode ser o 12.º jogador, aquele que tem frescura infinita nas pernas, que joga com o desejo de milhões. E se mística também fosse um jogador? Nesse caso, o exemplo mais recente só pode ser um, João Neves, o jovem médio que lançou o Benfica para uma reviravolta milagrosa no derby e que, de caminho, puxou a “águia” de volta para a discussão do título, afastou as nuvens da Luz e deu ao seu treinador algum espaço para respirar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt