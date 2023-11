Benfica não evita goleada em Barcelona na Champions feminina

No primeiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, a equipa de futebol do Benfica enfrentou uma prova de fogo e perdeu na Catalunha, frente ao Barcelona, por claros 5-0. As actuais campeãs da Europa foram superiores em toda a linha e assumem, desde já, a liderança do Grupo A.

Apesar de uns primeiros 25 minutos de qualidade por parte das "águias", ao intervalo, no Estádio Johan Cruyff, as catalãs (que têm várias jogadoras que recentemente se sagraram campeãs mundiais, por Espanha) já venciam por 3-0, com golos de Putellas (15’ e 39’) e Bonmati (44’).

Uma diferença que se acentuou no segundo tempo, graças a Bonmati novamente (52’) e Oshoala (61’), traduzindo o poderio de um Barcelona que ganhou duas Champions nas três últimas épocas, com três presenças nas finais. Ainda assim, este resultado acabou por ser inferior aos 9-0 da época passada, curiosamente também na Catalunha e no jogo inaugural da fase de grupos.

No dia 22, na 2.ª jornada, o Benfica recebe as suecas do Rosengard, que nesta terça-feira perderam em casa, por 1-2, com as alemãs do Eintracht Frankfurt.