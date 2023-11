Quarta na TV: silêncio, que se vai andar com Os Fabelmans na pista

Os destaques do dia também incluem A Morte de Luís XIV, a vida de María Félix, as histórias de Eunice e um Animal pela sustentabilidade.

CINEMA

Os Fabelmans

TVCine Top, 19h05

Realizado por Steven Spielberg, segundo um argumento seu e de Tony Kushner, este filme tem um cunho autobiográfico, inspirando-se na vida do próprio realizador, e sendo dedicado aos seus pais.

Estamos, claro, nos EUA, no início da década de 1950, quando Sammy Fabelman começa a usar uma câmara de 8mm para filmar tudo o que acontece à sua volta. O modo como absorve a realidade através das lentes da sua câmara, assim como a sensibilidade que demonstra na montagem dos filmes que faz por casa, demonstram o seu talento mas também a sua distância em relação aos acontecimentos mais emotivos da sua vida — como o divórcio dos pais.

Com Gabriel LaBelle no papel de Sammy, o elenco conta ainda com Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen e Judd Hirsch. The Fabelmans esteve nomeado para sete Óscares e para cinco Globos de Ouro. Nestes, arrecadou os prémios de melhor filme dramático e realizador.

A Morte de Luís XIV

RTP2, 1h51

Luís XIV, o rei absolutista de França e Navarra, começa a sentir dores fortes numa perna e o seu estado de saúde agrava-se rapidamente. Vê-se rodeado por médicos que se esforçam por encontrar um meio de o curar. Depois de semanas agonizantes com gangrena, acaba por morrer. Termina assim um reinado de 72 anos, um dos mais longos da história europeia.

Albert Serra realiza este multipremiado drama biográfico, com Jean-Pierre Léaud como protagonista (homenageado com a Palma de Honra em Cannes). O filme conta ainda com interpretações de Patrick d’Assumçao, Marc Susini, Bernard Belin, Vicenç Altaió e Irène Silvagni, entre outros.

SÉRIES

María Félix

RTP2, 12h09

Estreia-se uma minissérie biográfica em oito episódios sobre a cantora e actriz mexicana María Félix (1914-2002). A sua vida é recordada desde as origens humildes até à extraordinária popularidade que alcançou nos anos 1940 e 50, sobretudo no cinema. No papel de La Doña, como era conhecida, surgem as actrizes Sandra Echeverría (María Félix em adulta) Ximena Romo (em jovem) e Abril Vergara (em criança).

A Tradutora do Silêncio

Disney+, streaming

Estreia. Estamos em Frankfurt, em 1963. A vida de uma jovem tradutora está prestes a mudar: o próximo trabalho consiste em ser intérprete num julgamento de oficiais da SS. Ela, que nunca ouviu falar em Auschwitz, resolve aceitar, apesar da oposição do futuro marido e da família, que nunca quis falar do que se passou na guerra.

Só quando inicia a empreitada é que se apercebe dos horrores em causa. E também da sua ligação pessoal àquele julgamento. Protagonizada por Katharina Stark, a minissérie baseia-se no best-seller da escritora alemã Annette Hess.

DOCUMENTÁRIOS

Animal

TVCine Edition, 22h55

Documentário de Cyril Dion acerca da convivência sustentável dos humanos com as outras espécies. Segue a jornada de dois adolescentes, à medida que viajam para encontrar respostas junto de cientistas e activistas. A conclusão é clara: estamos todos ligados e só preservando os outros animais poderemos assegurar a nossa própria sobrevivência.

Eunice ou Carta a Uma Jovem Actriz

RTP2, 3h48

O espectador entra na casa de Eunice Muñoz (1928-2022) e nas suas memórias privadas, desde que o momento em que pisou o palco pela primeira vez. Realizado por Tiago Durão, a pedido da própria actriz, o filme funciona como uma espécie de passagem de testemunho a Lídia Muñoz, sua neta.

Brawn: A História Impossível da Fórmula 1

Disney+, streaming

Quando Jenson Button se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 em 2009 pela Brawn GP, depois de quase ter desistido, falou do seu percurso nessa época como um grande filme que “nem precisava de pozinhos à Hollywood”. Não é um filme, mas uma docussérie de quatro episódios, que relata a façanha.

Entre os testemunhos recolhidos, destacam-se os do piloto e de Ross Brawn. Foi ele quem salvou a equipa. Quando a Honda se retirou, Brawn comprou a estrutura à marca japonesa e, a semanas do campeonato, transformou numa máquina vencedora um carro branco, quase sem patrocinadores, em que ninguém apostaria. A narração é de Keanu Reeves.