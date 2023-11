PSD propõe dedução no IRS de 20% do valor das assinaturas de streaming musical

O PSD está a propor, em sede orçamental, que seja dedutível à colecta de IRS um montante correspondente a 20% do dinheiro gasto com a subscrição de serviços de streaming musical, com o limite máximo de 100 euros. Esta proposta de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2024 foi entregue no Parlamento pelos sociais-democratas esta segunda-feira. O documento nasce de uma ideia da Audiogest — Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos; visa, em tese, tornar a subscrição de plataformas como o Spotify e a Apple Music ligeiramente mais apelativa para os consumidores, ajudando o ecossistema musical como um todo.

Numa nota justificativa que acompanha a proposta, o PSD repete argumentos que são também apresentados pela Audiogest, num documento público com o título Notas sobre um incentivo fiscal ao mercado digital nacional de música. “O mercado digital de música carece de uma escala significativa para obter resultados positivos”, constatam os sociais-democratas, e “a migração desejada de consumidores de música dos serviços gratuitos para os pagos tem-se revelado relativamente lenta” em Portugal. “Incrementar o mercado de streaming pago de música e acelerar o seu crescimento é essencial para viabilizar, a curto e médio prazo, uma indústria de edição musical verdadeiramente sustentável e capaz de criar riqueza — e de a distribuir por artistas, autores e produtores”, frisa o partido.​

O PSD acredita que esta medida não se traduzirá em “despesa directa” para o Estado, dado o expectável “crescimento directo das receitas” em matéria de IVA, IRC e até IRS — se o Estado perde ganhos ao deixar de colectar 20% do dinheiro gasto pelos subscritores na assinatura das plataformas de streaming, o aumento dos rendimentos auferidos pelos músicos nacionais, objectivo que esta proposta de alteração ao OE 2024 visa ajudar a concretizar, terá, à partida, “uma tradução directa no aumento da receita fiscal de IRS”, como escreve a Audiogest.

Segundo os dados reunidos por esta associação no documento supracitado, apenas 29% dos utilizadores do Spotify em Portugal são subscritores (no âmbito desta contagem, “foi feita a conversão dos ‘pacotes familiares’ em números de acessos”). Embora a “apetência pelo consumo” seja grande, “a taxa de conversão para serviços de assinatura é muito reduzida”.

A associação afirma que o valor total das receitas geradas pelas plataformas, “e, logo, proporcionalmente, da parcela que é atribuída a produtores e artistas”, é cerca de “seis vezes maior nos serviços de subscrição com assinatura paga, quando comparados aos serviços suportados por publicidade”. Este valor, esclarece a Audiogest num outro documento (em que apresenta as perdas e os ganhos fiscais possíveis com a medida proposta), vem de um “cálculo efectuado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica em relação ao mercado português, e utilizado para efeitos de conversão para tops e galardões”.

De acordo com a Audiogest, havia em Portugal, no ano passado, um total de 534 mil subscrições a serviços digitais de música.​

A proposta de alteração ao OE 2024 que o PSD acaba de apresentar é vantajosa para as plataformas, ao procurar incentivar a subscrição às mesmas, mas Miguel Carretas, director-geral da Audiogest, define esse facto sobretudo como uma espécie de “efeito colateral”. O objectivo primordial “é favorecer toda a economia criativa”, sublinha, ao telefone com o PÚBLICO. Caso a proposta seja aprovada na especialidade, o streaming “vai passar a ser um negócio por si, vai passar a valer a pena”, acredita. “Não só os artistas deverão receber mais royalties das editoras, como estas deverão ter mais fundos para investir em novos talentos. Faz sentido que o Estado nos ajude a criar mais mercado — sem perder dinheiro com isso”, diz.

O prazo para os partidos apresentarem propostas de alteração ao OE 2024 termina esta terça-feira. As discussões na especialidade, onde serão votados quer os artigos da proposta original do OE 2024, quer as propostas de alteração entregues pelos partidos após a apresentação do documento, no início do mês passado, decorrerão de 23 a 29 de Novembro. Segundo a proposta do Governo do ainda primeiro-ministro António Costa, a despesa total consolidada da Cultura deverá crescer ligeiramente para os 781,7 milhões de euros. Deste somatório, 272,3 milhões são para a RTP.​