A crise política, as declarações recentes de António Costa e a demissão de João Galamba são temas tratados nas cartas do director. Mas também a regionalização.

Sr. primeiro-ministro, tenha vergonha

Tenho acompanhado os acontecimentos recentes e ontem (sábado) assisti à intervenção do primeiro-ministro na televisão.

Conforme pensava, o seu aparecimento serviu unicamente para tentar apagar a mancha negra que pousou no Governo.

Descalçou-se do aparecimento de 75.800 euros em dinheiro [na sala] do seu chefe de gabinete, pedindo desculpa, e depois centrou a sua intervenção nos elevados investimentos em Sines, onde o seu afilhado Galamba está atravessado por todos os lados e que no fundo o arrastou para uma situação de dúvidas. Embora arguido, Galamba foi defender o Orçamento, o que não se compreende. E, dando seguimento à sua arrogância, não tem intenções de se demitir, quando o seu chefe, objecto de uma acção crime, se demitiu.

Ao falar sobre os elevados investimentos em Sines, o primeiro-ministro quis limpar a acção duvidosa do seu ministro Galamba que contribuiu para a sua demissão.

De que precisa o primeiro-ministro para demitir quem não presta um bom serviço à sociedade, para lá da sua arrogância? Deve-lhe favores ou há mais algo além disso? Veremos o que o futuro nos dirá.

Manuel de Oliveira Bastos, Porto

A regionalização

A regionalização, a maior reforma administrativa de Portugal, continua a ser uma promessa por cumprir desde a Liberdade de Abril 1974.

Há vários políticos que fizeram “hara-kiri” com a regionalização, como são os casos de Cavaco Silva em 1994, Guterres e Marcelo em 1998 e agora com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, que continuam a querer olhar somente para o seu umbigo e atirar para as “calendas gregas” esta grande reforma.

Os presidentes da República, os governos e as assembleias da República preferiram não fazer cumprir a Constituição no que se refere à constituição das regiões.

A Constituição continua a prever a regionalização e o actual Governo prometeu a realização de um novo referendo em 2024, mas com a “conivência” de Luís Montenegro foi adiado. No seu artigo 255.º, a Constituição refere que devem ser criadas as regiões administrativas e o mesmo artigo menciona que “são criadas, simultaneamente, por lei, a qual define os respectivos poderes, a composição, a competência e o funcionamento dos seus órgãos, podendo estabelecer diferenciações quanto ao regime aplicável a cada uma”.

Por isso, é urgente repor a legalidade constitucional. A Constituição não está a ser cumprida com o beneplácito dos partidos políticos que são coniventes nesse incumprimento.

Estando na Constituição que a regionalização tem de ser feita, seja qual for o modelo, ela tem de ser feita e nunca o foi. Mas, senhores políticos, podem ter a certeza de que os habitantes das regiões não vão desistir da harmonização social e política nas regiões e no país, bem como deixar de ser a província em favor de uma capital sem crédito, onde tudo acontece para o bem e para o mal deste país.

Renato J. P. Oliveira, Porto

O imbróglio do data center de Sines

Tudo está a ser dito e revelado sobre a crise política que se abateu. Um dos advogados diz que o Ministério Público (MP) está a criminalizar processos administrativos. Ficou a falar sozinho. Mas falou, e as palavras não desaparecem.

A informação sobre escutas, etc., chegou ao público. E dá para ver que, onde o MP vê indício de crime, os governantes envolvidos como que argumentariam estar a “agilizar” um investimento importante para o país.

Como não há indícios de corrupção nas tais escutas do conhecimento público, do tipo “toma lá, dá cá”, então a divergência é simples: pode um governo “agilizar/engendrar” legislação de licenciamento através de mecanismos legais como decretos do Governo para benefício no imediato de uma empresa concreta num investimento que o Governo entenda de interesse nacional?

O debate na opinião pública também é legítimo, senão não havia informações no foro público do que é reservado, e não obstaculiza o que vai ser decidido na justiça.

Senhores juristas, pronunciem-se no espaço público, por favor! “Meher licht”, Mais luz, disse Göethe.

José Elias de Freitas, Lisboa