La Brasserie de L’Entrecôte celebra 30 anos de braço dado com a Casa Relvas

Ele era americano, ela era norueguesa, conheceram-se na Escola de Hotelaria de Laussanne, na Suíça, e propuseram-se a fazer um trabalho escolar que se transformou num restaurante de sucesso em Lisboa. Há 30 anos, quando a La Brasserie de L'Entrecôte abriu, na Rua do Alecrim, no espaço de um antiquário, havia filas à porta para comer um único prato que havia no menu: entrecôte tenro e fatiado, acompanhado por batatas fritas à francesa, um molho com 18 ingredientes, sobretudo ervas, e uma salada de alface com nozes. Três décadas e cinco restaurantes depois, o prato mantém-se, mas há novidades, como o vinho desenhado pela Casa Relvas para acompanhar a refeição e celebrar o aniversário.

