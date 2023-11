Com OE, IRS baixa e tabelas podem reflectir a descida em Janeiro

Embora já tenha aceitado a demissão do primeiro-ministro e isso implique a demissão do Governo, Marcelo disse que só formalizará esse acto em Dezembro, após a aprovação do Orçamento.

O presidente da Assembleia da República confirmou nesta sexta-feira que o Parlamento estará em plenas funções até perto de 15 de Janeiro de 2024 e que, por isso, os trabalhos do Orçamento do Estado (OE) se mantêm de pé. Neste cenário, as medidas fiscais aí previstas irão concretizar-se e, se a versão final do diploma seguir o desenho inicial proposto pelo executivo, o desagravamento do IRS irá chegar a cerca de seis milhões de agregados familiares.