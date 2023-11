Alexander Zverev entra a ganhar onde já foi feliz

Novak Djokovic garantiu o primeiro lugar do ranking no final da época pela oitava vez.

Um ano depois da lesão que o afastou das ATP Finals de 2022 e do Open da Austrália deste ano, Carlos Alcaraz estreou-se finalmente no torneio dos “mestres”. E, embora tenha começado melhor o encontro, o tenista espanhol acabou por sofrer uma derrota diante de Alexander Zverev, que continua a ser um adversário temível neste evento de final de época e disputado em pavilhão, o que proporciona condições de jogo mais rápidas. O alemão, duplo vencedor das ATP Finals - em 2018, em Londres, e 2021, já em Turim -, serviu a um elevado nível durante os três sets para derrotar Alcaraz e somar a primeira vitória no Grupo Vermelho, em Turim.

“Sei que não vou ganhar muitos pontos do fundo do court diante do Carlos, por isso, tinha que colocar muitos primeiros serviços”, justificou Zverev, após somar a quarta vitória em sete duelos com este adversário.

O alemão de 26 anos colocou 77% de primeiros serviços e assinou 16 ases, que contribuíram para que superasse o espanhol no número total de winners: 37-30. Zverev também cometeu menos erros não forçados e venceu 16 de 24 pontos decididos na rede, mas, acima de tudo, ganhou pontos cruciais, como quando anulou um break-point no jogo inaugural do segundo set. Ou quando salvou outro, a 5-4, antes de fechar com os parciais de 6-7 (3/7), 6-3 e 6-4.

Alcaraz também colaborou com alguns erros pouco habituais, confirmando a menor confiança nesta fase final de uma época em que já disputou mais de 70 encontros. Depois da eliminação nas meias-finais do US Open, o espanhol perdeu nas “meias” do ATP 500 de Pequim, nos “oitavos” do Masters 1000 de Xangai e na estreia no último ATP 1000 de 2023.

Para a sessão da noite estava marcado o duelo entre os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev, igualmente do Grupo Vermelho.

Antes, Novak Djokovic voltou ao Pala Alpitour para receber das mãos do CEO da ATP, Andrea Gaudenzi, o troféu por terminar o ano no primeiro lugar do ranking mundial, o que acontece pela oitava vez. O feito ficou concretizado após a vitória do sérvio sobre Holger Rune, por 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) e 6-3. No encontro de três horas, que terminou depois da meia-noite, Djokovic chegou a partir duas raquetas durante o segundo set, antes de se recompor na partida decisiva.

O sérvio de 36 anos é o mais velho tenista a terminar o ano na liderança do ranking, criado em 1973. Hoje, Djokovic volta a entrar em acção na 2.ª jornada do Grupo Verde, defrontando o herói local, Jannik Sinner.