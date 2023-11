Vivemos num país em que ninguém está acima do juízo da lei e o facto de ser suspeito é motivo suficiente para um primeiro-ministro se demitir.

Portugal é um país com uma excelente imagem no estrangeiro. A frase pode soar estranha neste momento, e mesmo irreal para quem tem sempre na boca o “caos” da Saúde, a “degradação” dos serviços públicos, a pobreza “endémica”, a “corrupção e o compadrio” generalizados e outras hipérboles com que se costuma retratar o nosso país.

Mas quem tenha viajado para fora nos últimos anos ou meta conversa com os estrangeiros que esgotam diariamente o Alfa, sabe que lá fora a imagem de Portugal é bem mais benquista do que os seus naturais possam crer. Para quem nos vê ao longe, este é um país pacífico, seguro, com cuidados universais de saúde, um sistema de ensino praticamente gratuito, uma baixa conflitualidade social e sem nenhum tema nacional profundamente divisor.

Sim, somos pobres, e pesa sempre negativamente na avaliação o facto de um país ter tido de recorrer ao FMI três vezes durante o regime democrático. Mas foi capaz de acolher e concretizar um programa de ajustamento, conseguiu equilibrar as contas públicas, vive com uma relativa estabilidade política, reforçada por ser um dos poucos países europeus governados por uma maioria absoluta, mesmo que ela esteja a dar os últimos suspiros.

É óbvio que nem tudo vai bem na República e a preocupação de António Costa na sua última comunicação ao país, mesmo que feita por outros motivos, é bem justificada. Portugal continua a ser um país agreste para o investimento estrangeiro em parte significativa porque uma carga burocrática excessiva, uma administração pública e uma justiça lenta não são bons cartões-de-visita e os acontecimentos da semana que passou só vieram reforçar essa ideia.

Mas se os últimos dias nos deram mais razões para o coro da desgraça, também é verdade que há dois factos decorrentes desta crise que, mesmo com sabor agridoce, vale a pena destacar: vivemos num país em que ninguém está acima do juízo da lei e o facto de ser suspeito é motivo suficiente para um primeiro-ministro se demitir. É esse o padrão de exigência que nos deve reger, mas quem nos vê lá de fora, e olha o mundo dos Estados Unidos a Israel, do Brasil à Hungria, sabe que ainda não é prática generalizada.

Talvez seja, como um dia escreveu José Eduardo-Agualusa, que, “para um português, maldizer a pátria é uma forma superior de patriotismo”, mas quando os dias da nossa vida colectiva se vão trajando em tons escuros, é desejável contrariar a ideia de que estamos muito longe se ser só uma “choldra ignóbil” como Eça de Queirós cunhou.