Alegria e tristeza na literatura portuguesa: na semana do Médicis para Lídia Jorge morreu o poeta Manuel Gusmão

Estou a escrever-vos esta newsletter durante a viagem de comboio de regresso a Lisboa. Na sexta-feira, depois de quase três anos de existência o Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, realizou-se pela primeira vez ao vivo em Braga e também no Zoom como habitualmente. Foi um Encontro de Leituras na capela da Utopia e já vão perceber porquê.

A sessão teve como convidado o escritor Rui Cardoso Martins, ex-jornalista do PÚBLICO onde começou a escrever as suas famosas e premiadas crónicas de tribunal intituladas Levante-se o Réu.

Foram aliás estas crónicas publicadas pela Tinta-da-china em dois volumes – o primeiro está esgotado, mas vai ser reeditado pela editora - que estiveram em discussão. Actualmente as crónicas de Levante-se o Réu são publicadas no Jornal de Notícias, são lidas pelo escritor na TSF e podem ser ouvidas no podcast com o mesmo nome.

A sessão aconteceu no Festival Utopia, em Braga, à hora habitual, 22h em Lisboa, num dia de muita chuva. O Rui Cardoso Martins, eu e alguns dos leitores presentes na sessão estávamos na Capela Imaculada, localizada no Espaço Vita (Seminário Menor de Braga), e num ecrã, à distância estava o meu colega Eduardo Sombini e todos os outros leitores que se ligaram por Zoom.

Naquela capela construída em 1940 e remodelada em 2015 pelo atelier Cerejeira Fontes Architects (ganhou em 2019, o prémio de edifício do ano, na categoria de Arquitetura Religiosa do ArchDaily), Rui Cardoso Martins contou que está a terminar um novo romance que será editado pela Tinta-da-china. Para já tem por título As Melhoras da Morte.

(as fotografias foram cedidas pelo festival Utopia)

À nossa frente, com o público a assistir nas filas laterais, víamos ao fundo, sentada na primeira fila, a escultura do norueguês Asbjörn Andersen com a imagem da Senhora da Humildade. Podem ficar a saber mais sobre esta capela neste texto do P3. Vale mesmo uma visita.

No próximo mês, a 12 de Dezembro, o Encontro de Leituras comemora o seu terceiro aniversário e o nosso convidado vai ser o escritor português Gonçalo M. Tavares. A obra que irá estar em discussão é o romance Jerusalém (ed. Relógio d’Água).

Quem quiser receber informações sobre este clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt

Os melhores momentos serão depois publicados no podcast Encontro de Leituras.

Nas livrarias nesta semana

MEMÓRIAS

A Minha Amiga Anne Frank

Autoria: Hannah Pick-Goslar

Tradução: Maria Ferro

Editora: Bertrand

304 págs.,, 18,80€

Nas livrarias a 9 de Novembro

COMPRAR

"Por toda a Alemanha, as famílias judias faziam a si próprias as mesmas perguntas impossíveis que os meus pais faziam: o que havemos de fazer? Como é que vamos ganhar a vida? Será apenas uma questão de tempo até as mentes mais sãs prevalecerem? Ou teremos de abandonar a nossa casa? Para onde é que podemos ir?", conta Hannah Pick-Goslar (1928-2022), sobrevivente do Holocausto que foi amiga de Anne Frank (1929-1945). Este livro, que nos relata na primeira pessoa como foi possível sobreviver durante a ascensão do regime nazi e nos fala da amizade de duas adolescentes durante a ocupação alemã dos Países Baixos e quando ambas se reencontraram no campo de concentração de Bergen-Belsen, onde Anne Frank morreu aos 16 anos, foi escrito com a ajuda da jornalista Dina Kraft e já inspirou o filme da Netflix: A Minha Melhor Amiga Anne Frank.

"Fiquei imediatamente deslumbrada com Anne, esta primeira amiga, embora tenha percebido rapidamente que éramos muito diferentes. Eu tinha o hábito de me encolher, de inclinar a cabeça para o lado e de pensar no que queria dizer antes de falar. (…) Anne tinha uma pele cor de azeitona pálida e era cerca de uma cabeça mais baixa do que eu. (…) Mas o seu pequeno tamanho escondia uma grande personalidade. Era excelente a dar ideias para jogos e a liderar outras crianças. Era confiante mesmo com os adultos. Era capaz de perguntar qualquer coisa a um adulto; de facto, parecia estar sempre a fazer perguntas."

GASTRONOMIA

Casal Mistério 10 Anos – 70 Receitas, 20 Novas Dicas

Autoria: Casal Mistério

Editora: Manuscrito

200 págs., 17,90€

Nas livrarias a 2 Novembro

COMPRAR

"Estamos casados há alguns anos e temos alguns filhos. Adoramos comer bem e viajar muito. Em Dezembro de 2013, depois de um almoço em que nos serviram um salmão seco e sem graça, decidimos criar um blogue anónimo de crítica-mistério, onde descrevemos as nossas experiências em hotéis e restaurantes. Relatamos tudo: o bom, o mau e o péssimo. Sem os agrados, as simpatias ou as atenções especiais habitualmente dedicadas aos críticos. O que começou por ser um hobby depressa se transformou numa megalomania", assim se apresenta o Casal Mistério, que para comemorar os dez anos de existência publica mais um livro, um best of das receitas dos três primeiros livros agora num livro só. São aquelas que consideram ser as suas "70 melhores receitas da última década" e o Bolo de chocolate sem farinha só com 2 ingredientes está lá.

No Leituras podem consultar as novidades que têm chegado às livrarias nas últimas semanas: na secção dedicada às saídas de livros.

No Ípsilon desta semana temos a entrevista "Israel e Palestina. Um dia para mostrar como ‘a absoluta insanidade’ se tornou banal" ao jornalista autor do livro Um Dia na Vida de Abed Salama (ed. Zigurate) que foi escrito antes do ataque de 7 de Outubro mas ganhou actualidade.

"Não podemos voltar ao mundo que este livro descreve. Há um reconhecimento generalizado de que precisamos de algo diferente, mas não há absolutamente nenhum plano, proposta, alternativa plausível. Por isso, penso que este é um momento em que temos novas oportunidades que não existiam antes. É difícil dizer, no meio de todo este derramamento de sangue, que há de facto possibilidades que não existiam antes, mas penso que é verdade. E, ao mesmo tempo, é um período muito, muito sombrio", diz Nathan Thrall na conversa com a jornalista Isabel Lucas.

Também no Ípsilon desta semana, o crítico literário Hugo Pinto Santos conversou com o actual poeta laureado do Reino Unido, que esteve em Lisboa e de quem a Casa Fernando Pessoa lançou uma breve antologia de poemas.

Na entrevista "A poesia é uma linguagem em gravidade zero", Simon Armitage contou-lhe que neste momento está a tentar escrever algo sobre o que se passa em Israel e na Palestina. "Não sei se vou conseguir fazê-lo, mas penso que isto é o trabalho de um laureado: reagir a situações em que as mentes do colectivo se unem num mesmo pensamento", diz nesta entrevista que podem ler no Leituras.

Entretanto o crítico literário José Riço Direitinho já leu o primeiro livro do escritor húngaro Péter Nádas- quatro estrelas.

Por estes dias foram anunciados os vencedores de vários prémios literários franceses, o Prémio Femina, o Prémio Goncourt e os Renaudot.

E na quinta-feira tivemos a alegria de ver pela primeira vez a literatura portuguesa a vencer em França o Prémio Médicis de Melhor Livro de de Língua Estrangeira. A escritora Lídia Jorge recebeu-o (ex aequo com a escritora coreana Han Kang) e os jornalistas Daniel Dias e Inês Nadais falaram com a autora de Misericórdia e com especialistas na sua obra. Podem ler o artigo no Leituras.

A lista de finalistas do prémio Oceanos, cujos vencedores serão anunciados em Dezembro, também foi divulgada e soubemos também qual vai ser o valor do cheque-livro.

Esta foi também uma semana da partida do poeta e professor Manuel Gusmão (1945- 2023). O crítico e cronista do Ípsilon António Guerreiro e também Hugo Pinto Santos escreveram sobre o poeta e ensaísta: "A tarefa da poesia de Manuel Gusmão: chamar o mundo" e "Manuel Gusmão, um poeta de racionalidades esplêndidas".

Foi lançado mais um dos vídeos da série Na Minha Estante. Desta vez com o designer Wandson Lisboa: podem assistir aos vídeos aqui.

Até para a semana.