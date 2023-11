A ditadura da beleza e o medo de morrer

Diz a Wikipédia que foi num táxi que Bryan May escreveu o início de "Who wants to live forever", uma balada (será redundante dizer "de amor") eternizada pela voz de Freddie Mercury. Um refrão que andou na minha cabeça durante esta semana e que fui aplicando a várias coisas, inclusive à demissão de António Costa, mas não é esse o tema desta newsletter. Sobre esse assunto, vale a pena ler António Barreto, Ana Sá Lopes, Sónia Sapage e Teresa de Sousa.

Como dizia, a canção de 1986 dos Queen começou num murmúrio no meu cérebro quando, no fim-de-semana passado, revia o filme A morte fica-vos tão bem, uma comédia de Robert Zemekis, que vira em 1992, no cinema, com Meryl Streep , Bruce Willis , Goldie Hawn e Isabella Rossellini. Esta última é detentora do elixir da eterna juventude, que Streep e Hawn bebem e ficam jovens para sempre. Bruce Willis? Toma a decisão mais acertada. As contra-indicações do elixir? Bom, é ver o filme num sábado à tarde.

Na segunda-feira, cruzei-me com um texto extenso e pormenorizado do The Washington Post sobre o envelhecimento, que traduzi. Resumo: continuamos à procura do segredo da eterna juventude, venha ela em forma de comprimidos, de preocupações com o sono e com o exercício físico — que podemos incluir na nossa rotina semanal, inclusive durante a limpeza da casa. A verdade é que nos EUA o envelhecimento se tornou uma linha de negócio. Muitos respondem "eu, eu, eu" à pergunta "who wants do live forever?" e lá está o mercado, sempre o mercado, a dar respostas que esses querem ouvir. Há mesmo quem já proponha tratar o envelhecimento como uma doença.

Na quarta-feira à noite, vejo a minha boca e o meu queixo no espelho retrovisor do táxi que me leva do aeroporto de Orly ao centro de Paris. As rugas a que os cirurgiões plásticos chamam "bigode chinês" acentuam-se com as luzes da estrada, o duplo queixo (uma característica que herdei da minha bisavó e passei à minha filha) ali está, um pouco flácido. Aproveito a viagem para fazer exercícios simples de ioga facial, daqueles que não dão muito nas vistas, não vão os meus companheiros de viagem e o taxista pensarem que não estou boa da cabeça. A ânsia de nos agarrarmos à juventude e à perfeição pode ter consequências nefastas como nos escreve a Folha de S.Paulo, sobre uma jovem influenciadora brasileira que morreu por complicações resultantes de uma lipoaspiração. O seu nome era Luana Andrade.

Volto ao texto do The Washington Post: "Muitos especialistas em longevidade evitam o álcool e encaram o açúcar como abominável, os lacticínios como problemáticos e o pão como proibido. Todos defendem um sono melhor." Tudo óptimos conselhos. Chego ao hotel, passa das dez da noite e não jantámos. No quarto, como uns snacks, doces e salgados, e durmo pouco mais de seis horas, que o dia seguinte começa cedo, com um horário rígido. "Mais um prego no caixão", penso, antes de adormecer, "mas também, quem é que quer viver para sempre..."

Sabemos como tudo nos faz mal e como o sono é reparador, mas queremos mesmo viver cheios de restrições? Queremos viver sem pão e vinho (e queijo, já agora, não esquecer os lacticínios!)? Isso é viver? E viver para sempre porquê? Seremos assim tão indispensáveis ao mundo? Em que medida, ao vivermos para sempre, não estamos a impedir as gerações vindouras de viverem também (com dignidade, de preferência)? E conseguimos todos viver para sempre ou, tal como tudo na vida, as desigualdades sociais serão evidentes e só os mais ricos viverão até aos 150 anos? Quando nos tornámos tão "eu, eu, eu"?

Um dos investigadores ouvidos, Ezekiel J. Emanuel, oncologista e vice-reitor para as iniciativas globais da Universidade da Pensilvânia, responde: "O objectivo não é viver muito tempo. O objectivo é viver uma vida com significado." É sobre isso que nos escreve Liliana Carona, na sua crónica "Quando é que chega a alegria". Andamos tristes há muito tempo — foi a pandemia, a invasão da Ucrânia, a crise, sempre a crise, o conflito Israel Hamas, a paralisação do país, a falta de perspectivas — e não podemos continuar assim, desesperançados, temos de procurar mecanismos que nos ajudem a manter alguma saúde mental.

Por isso, a cronista propõe uma lista de coisas que nos trazem alegria, a primeira é: "Pão com manteiga a molhar no café". Por e-mail, partilho com a Liliana, as minhas memórias dessa acção, que não faço desde pequena — encher uma tigela de pão duro e ensopá-lo em café com leite, cheio de açúcar. E, no pequeno boutique hotel parisiense pego numa taça, daquelas que normalmente uso para comer o iogurte com cereais, fruta e frutos secos, e encho-a de café com leite, açúcar, torro o pão e mergulho-o na taça. Imagino-me com sete anos, a comê-lo na cozinha da minha avó, numa manhã fria de Inverno. É assim que os nossos mortos vivem para sempre, na nossa memória não morrerão jamais, como nós também não morreremos. Vamos viver para sempre.

Boa semana!