Milhares de pessoas na manifestação do PP contra a amnistia e a investidura de Sánchez

Espanha vive dia marcado por protestos em todo o país contra o acordo do PSOE com partidos independentistas.

São milhares as pessoas que neste domingo se juntaram na Porta do Sol, em Madrid, para protestar contra a investidura de Pedro Sánchez e o acordo do PSOE com os partidos independentistas, que envolve uma amnistia para os independentistas.

Para hoje estavam combinados 52 pontos de protestos em todas as regiões de Espanha. O apelo do PP era claro: “No dia 12 às 12 horas”. E assim está a ser em todo o país. A mais numerosa, sem surpresa, está a acontecer na Porta do Sol, em Madrid, onde o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, acusou Sánchez de comprar a direcção do Governo de Espanha a “troco da impunidade judicial dos seus parceiros, paga com impostos do povo espanhol”, escreve o jornal El País.

Na capital a contagem do número de manifestantes não é uniforme, como normalmente acontece neste tipo de iniciativas. O Governo estima que estejam 80 mil pessoas na rua. Por seu lado, o PP fala em meio milhão. Numa decisão sem precedentes, o Vox juntou-se aos protestos e o seu líder, Santiago Abascal, gritou contra o “partido golpista” e apelou a uma “mobilização permanente nas ruas, nos tribunais e nas instituições”. “Não é momento dos partidos, é um momento para o povo espanhol”, pode ler-se numa publicação do partido de extrema-direita na plataforma X.

Manifestantes deslocam-se para a rua Ferraz

Os tumultos de um grupo de manifestantes mais violentos marcaram o protesto durante a noite, em Ferraz, com cargas policiais depois do arremesso de petardos e objectos contra a polícia, descreve a agência Europa Press. Neste contexto, dezenas de pessoas foram detidas, enquanto várias pessoas, incluindo agentes da autoridade, ficaram feridas. O PP organizou as manifestações com "precauções extremas" para evitar que os radicais interrompessem o protesto na Porta do Sol.

Um dos pontos que mais preocupa as autoridades é o protesto que está agendado, para esta tarde, precisamente na rua Ferraz, onde está localizada a sede do PSOE, e onde durante a semana algumas pessoas, ligado a grupos nacionalistas e a claques violentas do Real Madrid e do Atlético de Madrid, tentarem invadir o edifício.