Hamas suspende negociações sobre reféns após ataque contra hospital em Gaza

Responsáveis pelos serviços de saúde em Gaza dizem que a situação no Hospital de Al-Shifa é “catastrófica”, com vários pacientes — incluindo recém-nascidos — em risco de vida.

A situação no principal hospital de Gaza, o Al-Shifa, chegou a um ponto de ruptura total neste domingo, com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a dizer que perdeu o contacto com os seus funcionários no edifício. Os ataques nas imediações do complexo, onde o Governo de Israel acusa o Hamas de ter uma base, levaram o movimento islamista palestiniano a suspender as negociações para a libertação de reféns.