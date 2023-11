Benfica vence o Sporting nos descontos e por quatro centímetros

O derby da capital terminou com vitória dos “encarnados” com dois golos marcados nos descontos.

O Benfica derrotou neste domingo o Sporting por 2-1, com os dois golos do triunfo benfiquista a serem apontados no período de compensação.

O Sporting marcou primeiro, por Gyökeres, aos 45', mas logo depois do intervalo viu Gonçalo Inácio ser expulso por acumulação de cartões amarelos.

O resultado definitivo, contudo, só seria fixado nos instantes finais da partida. Já nos descontos e depois dos "leões" terem jogado praticamente todo o segundo tempo em inferioridade numérica, João Neves empatou para, Tengstedt, de calcanhar, colocar o Benfica na frente do marcador.

Este último lance foi inicialmente anulado por fora de jogo, mas o VAR validaria a jogada, colocando o jogador "encarnado" em jogo por quatro centímetros.​

Foi o primeiro desaire dos "leões" neste campeonato e o resultado permite aos campeões nacionais alcançarem os rivais no topo da classificação.