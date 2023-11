Segunda na TV: Los Angeles Confidencial, Timbuktu e muito, muito lixo

Hotel Império, Rios Urbanos portugueses e as aventuras do Ruca também entram nos destaques do dia.

CINEMA

Los Angeles Confidencial

Hollywood, 19h10

Pegar num livro de James Ellroy e transpô-lo para o grande ecrã não é tarefa fácil. O universo criado por Ellroy, mestre do romance negro norte-americano contemporâneo, é duro, cruel e realista, para além de mostrar o lado escondido de Hollywood, em que os neons e o glamour são substituídos pela ganância e pela corrupção.

O realizador Curtis Hanson conseguiu passar para o cinema a atmosfera claustrofóbica do livro de Ellroy, cuja acção decorre em Los Angeles, no início dos anos 1950. Três polícias com características e objectivos distintos investigam o assassínio de vários homens, encontrados sem vida num bar, na mesma noite. A pouco e pouco, vão descobrindo uma teia de corrupção que envolve mafiosos, autoridades e estrelas de cinema.

Estreado em 1997, Los Angeles Confidencial teve uma longa lista de distinções, com destaque para nomeação do realizador para a Palma de Ouro em Cannes e para os dois Óscares que arrecadou: um para Kim Bassinger (melhor actriz secundária) e outro para Curtis Hanson e Brian Helgeland (melhor argumento adaptado).

Timbuktu

RTP2, 23h57

Inspirado na história real de uma família, o filme do cineasta mauritano Abderrahmane Sissako centra-se numa comunidade do Mali cuja vida quotidiana é abruptamente transformada pela chegada dos jihadistas e a imposição da sharia, com as suas múltiplas proibições e os seus tribunais improvisados.

Timbuktu esteve nomeado para o Óscar de melhor filme internacional e ganhou sete Césares em 2015, o mesmo ano do ataque à redacção do Charlie Hebdo.

Hotel Império

RTP1, 00h32

Maria, de origem portuguesa, viveu toda a vida no Hotel Império, um lugar outrora famoso, numa zona nobre de Macau. Apesar das dificuldades, tenta não ceder às pressões dos especuladores imobiliários para vender o edifício. Mas, quando o filho da co-proprietária do hotel regressa depois de 20 anos fora, a situação complica-se.

Realizado por Ivo M. Ferreira, segundo um argumento seu e de Edgar Medina, o filme é interpretado por Margarida Vila-Nova, Rhydian Vaughan, Kwok-Leung Gan, Cândido Ferreira e Tiago Aldeia, entre outros.

DOCUMENTÁRIOS

Rios Urbanos

RTP2, 15h39

Uma viagem por Portugal em direcção à biodiversidade de uma dúzia de estuários e ao encontro de “personagens que vivenciam directamente a delicada interacção entre o meio urbano, os rios e o mar”, descreve a sinopse. Realizada por Filipa Nuno, a série documental promete “paisagens deslumbrantes e imagens subaquáticas raramente captadas”, conjugadas com os testemunhos que vai recolhendo de biólogos, observadores de aves, ambientalistas, habitantes e até um chef.

Rios Urbanos estreia-se hoje nas tardes da RTP2 (de segunda a sexta), com o rio Minho como destino. Lima, Cávado, Ave e Douro são as próximas paragens desta semana.

Lixo Fora do Sítio

TVCine Edition, 23h05

Lixo, lixo e mais lixo. Acumula-se em margens, nas montanhas, nos oceanos, nos lugares mais inesperados. Nikolaus Geyrhalter pega na câmara e vai do Nepal às Maldivas, passando pelo deserto do Nevada e pelas zonas costeiras da Grécia, para retratar este problema de dimensão global e algumas tentativas de solução – “uma tarefa de Sísifo”, como refere a sinopse.

O filme, que trouxe de Locarno o prémio ambiental Pardo Verde WWF, abre Mundo Que Nos Rodeia, um especial de documentários recentes, todos eles galardoados. Amanhã passa Users, de Natalia Almada. Quarta, é a vez de Animal, de Cyril Dion. O ciclo fecha na quinta-feira com O Leopardo das Neves, de Marie Amiguet e Vincent Munier.

INFANTIL

Ruca: O Cavaleiro Prateado

Panda+, streaming

Saído dos livros infantis de Hélène Desputeaux para séries animadas de sucesso, o pequeno Ruca embarca numa nova peripécia. O início não é lá muito promissor: Ruca está aborrecido por não ter com quem brincar. Mas o tédio, já se sabe, é amigo da criatividade. Com a ajuda do pai e um pouco de imaginação, a brincadeira não tarda a tornar-se ainda mais emocionante do que tinha imaginado.

Ruca: O Cavaleiro Prateado estreia-se hoje no serviço de streaming do Panda, que amanhã também passa a albergar a quarta temporada da série As Novas Aventuras de Ruca, ao ritmo de cinco novos episódios por semana.