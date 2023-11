Palcos da semana: animações, Deerhoof e um Remédio, do Batalha ao Vale Perdido

Deerhoof, agora em japonês

“Fazer algo que não sabemos como fazer ou nunca fizemos antes é algo que gostamos de fazer para cada álbum”, dizia ao Ípsilon, em Março, o guitarrista John Dieterich. É assim com os Deerhoof. Deles nunca se espera mais do mesmo. Ao longo de quase 30 anos, os norte-americanos refinaram esse hábito de irem lambendo os mais diversos géneros e referências, sem deixarem de soar a eles próprios.

Entre outras explorações, já os encontrámos em desafios noise, delicadezas indie, aventuras pós-rock instrumental ou sabor a pop. Escutemo-los agora em japonês. É na língua materna da cantora e baixista Satomi Matsuzaki que se faz ouvir Miracle-Level, o novo álbum da banda de São Francisco.

BRAGA Gnration

Dia 14 de Novembro, às 22h

Bilhetes a 12€ LISBOA Galeria Zé dos Bois

Dia 15 de Novembro, às 22h

Bilhetes a 15€

Identidades cinanimadas

O cinema de animação é uma velha paixão em Espinho, com expressão num festival de referência que é também dos mais antigos do mundo: o Cinanima. As telas da 47.ª edição estão prestes a iluminar-se, focadas em Identidades Culturais Europeias e com a promessa de um número recorde de filmes: 130.

Entre eles surgem, na competição internacional de longas-metragens, O Reino de Kensuke, de Neil Boyle e Kirk Hendry, e Quatro Almas de Coiote, de Áron Gauder, o filme que a Hungria propõe à nomeação para o Óscar. Na extensa lista de curtas a concurso entram cinco portuguesas, assinadas por Joana Imaginário, Marta Monteiro, Nuno Amorim, Vítor Hugo Rocha e Rita Cruchinho Neves.

O festival projecta-se também no Prémio António Gaio, em retrospectivas, nas sessões do Grande Panorama Internacional e em filmes para os mais novos, bem como masterclasses, debates e duas exposições: uma dedicada aos 100 Anos de Cinema Português de Animação; outra ao 30.º aniversário d’Os Salteadores de Abi Feijó, exibido na abertura oficial.

ESPINHO Centro Multimeios, Casino Espinho e Piscina Solário Atlântico

De 13 a 19 de Novembro

Bilhetes de 3€ a 4€; passe a 40€

Cartaz detalhado aqui

Encontros num Vale Perdido

Lisboa tem um novo festival outonal. Entre as “sete colinas” da cidade nasce um Vale Perdido que se anuncia como “a materialização de um desejo de partilha de música livre de constrangimentos formais, assumidamente ecléctica e aventureira”. O gesto musical tem um alcance de quatro salas em cinco noites, num total de 14 actuações, entre concertos e DJ sets.

Tanto recebe as explorações sonoras de Fujita Yosuke como a folk confessional de Joanna Sternberg, o ritmo ancestral das Batucadeiras das Olaias, a força percussiva dos Nihiloxica, as electrónicas vanguardistas de Luke Vibert ou o encontro de Gabriel Ferrandini com Xavier Paes.

LISBOA Igreja St. George, B.Leza, 8 Marvila e Lisa

De 15 a 19 de Novembro

Bilhetes de 11€ a 18€

Cartaz detalhado aqui

O real vai no Batalha

No Porto, é para os filmes “do real” que se viram as atenções. À décima edição, o Porto/Post/Doc cumpre o sonho antigo de se instalar no Batalha. E a abertura não podia ser mais simbólica: o filme escolhido é Vai no Batalha, documentário de Pedro Lino sobre a histórica sala. As memórias da cidade ecoarão também no encerramento, com um olhar sobre a cena rock e punk portuense dos anos 1970 e 1980, registado por Aya Koretzky em Time Takes a Cigarette.

No total, serão mais de 130 os filmes em exibição. A vastidão do cartaz inclui as produções lusófonas do Cinema Falado, a celebração dos 50 anos do hip-hop na secção Transmission e os focos na obra de María Elorza, de Alessandro Comodin e do trio Éric Baudelaire, Claire Atherton e Claire Mathon, além de sessões infanto-juvenis, oficinas, apresentações, palestras e actividades para profissionais.

PORTO Batalha, Passos Manuel e outros locais

De 17 a 25 de Novembro

Bilhetes a 5€; passe a 50€ (algumas actividades gratuitas)

Cartaz detalhado aqui

Que Remédio

Depois de terem abordado O Novo Dancing Eléctrico, Quartos ou Ballyturk, os Artistas Unidos reincidem na obra de Enda Walsh, o galardoado dramaturgo inglês que Jorge Silva Melo admirava pela capacidade de “aliar o grotesco mais sórdido ao sublime, a tragédia à paródia (...), a cerveja operária ao sonho da vida” e “encarcerar as personagens nos seus sonhos de poder, pesadelos horrivelmente cómicos”.

Neste caso, um percussionista de jazz, duas Marias, um ancião e uma lagosta gigante transportam o espectador para o absurdo de Remédio, peça que o encenador António Simão descreve como “uma meditação tocante e cómica sobre a chamada ‘doença mental’ e a sua institucionalização”.