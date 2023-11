Portugal vê-se ao espelho: influencers

Pensava que os influencers eram umas personagens das redes sociais que conseguem que as pessoas comprem não sei o quê. Afinal, não. Há influencers em lugares de topo no Estado. Mas enquanto os primeiros só lesam os incautos, os segundos, podem lesar todo um país.

Tive dificuldade em ler até ao fim os textos das jornalistas do PÚBLICO Maria Lopes e Ana Henriques no jornal de 10 de Novembro, quando resumem as escutas. Fiquei incomodado com a leitura. Nestas escutas é como se visse os portugueses ao espelho. Mas quando se dá poder de Estado a pessoas como aquelas que são tão bem caracterizadas no PÚBLICO e que estão implicadas na justiça, espera-se o quê?

Fernando Vieira, Lisboa

Diz-me com quem andas

Não tinha este Governo aprovado um Código de Conduta, depois de mil e um mirabolantes casinhos? Que foi feito dele? Voou pela janela de São Bento, ficou à porta dos restaurantes de luxo? Rodear-se de certas personagens? Quatro anos para agilizar o início da actividade da Entidade para a Transparência? Ainda e sempre escritórios de advogados a legislar para privados? Laissez faire laissez passer? Simbólicas por si só.

É que António Costa sempre projectou uma mensagem de opacidade, brandura e candura para com a corrupção e o abuso. Se o bom exemplo vem de cima, o péssimo veio do topo.

Maria Afonso, Lisboa

Não nos devemos habituar

E foi aonde chegámos pela mão deste Governo: António Costa extingue-se sem ter conseguido que os cidadãos se habituassem e, mesmo tendo dito que essa sua afirmação fora descontextualizada, ela como que foi a premonição do contrário: a gente não se habituaria a quatro anos de pequena política e enfezada governação deste moribundo Governo do PS.

Mais de meio ano de gritos de socorro do seu povo atirado para a pobreza e dependência dos donos disto tudo, António Costa e seu entourage já tinham desistido de nós todos ou, pelo menos, da maioria dos que lhe deram a maioria e que Costa meteu na gaveta como já o tinha feito Mário Soares com o socialismo. Professores esbulhados, médicos desconsiderados, jovens e idosos despejados de suas casas, salários de miséria, pensões terceiro-mundistas e a fome a espreitar, gulosa... o autismo do Governo de Costa a governar apenas para alguns poucos – ainda por cima para os que já tanto têm assegurado.

O feitiço virou-se então contra o feiticeiro, e Costa é quem tem de se habituar daqui para a frente. O karma anda mesmo por ali, por São Bento, e foi autor de mais uma lição da humildade que Costa nunca aprendeu! Para muitos de nós, é só adeus e sem o obrigado do Presidente.

Maria Morais Mendes, Vila Nova de Gaia

​A conselheira Lídia Jorge

O Conselho de Estado é um órgão político de consulta do Presidente da República (PR). Os conselheiros são nomeados por inerência de cargo, são eleitos pela Assembleia da República e são nomeados pelo Presidente da República. São 18 membros ao todo. E se nos conselheiros de Estado nomeados pelo PR – são cinco – se encontram nomes com um certo prestígio, o caso, v.g., do prof. António Damásio, não se compreende a razão de lá ter lugar a escritora Lídia Jorge. Nunca ganhou o Man Booker International, v.g., nem se perfila o seu nome para uma possível candidatura ao Nobel da Literatura. Além disso, a senhora não passa de uma escritora como tantas outras que abordam temas pertinentes sobre as pungentes vicissitudes da vida e da existência humana. Contudo, segundo notícia inserida ontem na secção Cultura do PÚBLICO, Lídia Jorge conquistou o Prémio Médicis de melhor livro estrangeiro com a obra Misericórdia, ex aequo com a sul-coreana Han Kang pela sua obra Impossibles Adieux. Parabéns a Lídia Jorge.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Eleições antecipadas

Mais uma vez, os portugueses são chamados a eleger os deputados da próxima legislatura. O dia 24 de Março foi o escolhido pelo Presidente da República. Segundo o calendário da horta, Março é um dos melhores meses para semear. "Em Março, onde quero eu passo”, sinaliza o provérbio português. Iremos assistir, de novo, à derrota do vencedor através de uma coligação negativa? Para os cofres partidários é mais do que bom, já que vão receber aproximadamente três euros por cada voto e por sessão legislativa, caso consigam atingir o patamar dos 50 mil votos ou formem grupo parlamentar. Tudo aponta para uma vitória expressiva da abstenção. A nível da contabilização de votos válidos, os sociais-democratas são favoritos. Não espantará uma subida percentual do Chega, da IL, do BE e queda da CDU. Quando tanto se fala do IUC – Imposto Único de Circulação, convém recordar que os automóveis adquiridos para o exercício partidário estão isentos desse pagamento.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim