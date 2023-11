A costa Norte da Madeira descobre-se na ponta dos pés

Do miradouro das Achadas da Cruz tem-se uma vista impagável para a fajã do Calhau. É quase impossível resistir a descer até lá mas, para quem sofre de vertigens, como esta que vos escreve, é difícil tomar a decisão de entrar na cabine do teleférico. Decido-me quase no último segundo, mas faço a viagem de poucos minutos de olhos bem fechados, a confiar nos olhos dos outros. "Isto é lindo, não sabes o que estás a perder!"

A fajã do Calhau das Achadas da Cruz foi só uma das paragens da minha incursão pela costa Norte da Madeira. Andei também pelo Fanal, conheci a bonita praia do Seixal, percorri o trilho das Pedras Queimadas e, claro, brindei com ponchas. Conto tudo aqui. Pelo meio, assisti ao lançamento do grupo Sensa Hotels e fui conhecer o Terrabona, o projecto hoteleiro de Maria João Velosa e Marco Noronha Jardim no vale da Boaventura.

Entretanto, porque hoje é São Martinho, castanhas e… cerveja. O Luís Octávio Costa foi a Carrazedo de Montenegro, em Valpaços, passear pelos soutos e pelas adegas – e, para além da tradicional jeropiga, provou a cerveja artesanal feita com castanhas das variedades Judia, Martaínha e Longal. Ora prove.

Bom fim-de-semana e boas fugas!