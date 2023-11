Guimarães mantém-se como um bom porto para Conceição

O FC Porto venceu por 2-1 no D. Afonso Henriques, estádio onde soma sete vitórias e um empate nos últimos oito jogos, e fica à espera do que vai acontecer no derby lisboeta

Durante quase toda a primeira parte, a I Liga voltou a ser um lugar estranho para este FC Porto, que a nível interno continua sem mostrar a competência da Liga dos Campeões, mas, mais uma vez, Guimarães voltou a ser um bom porto para Sérgio Conceição. Mesmo tendo começado a perder (André Silva, aos 17’), os portistas deram a volta com golos de Zaidu (39’) e Francisco Conceição (59’), e, com a vitória (2-1) no Estádio D. Afonso Henriques, cumpriram um desígnio que era obrigatório para os “dragões”: não perder pontos na véspera do derby entre Benfica e Sporting.

De novo fora do seu habitat predilecto esta temporada (Liga dos Campeões), o FC Porto tinha, antes do início da partida, o conforto de saber que no consulado de Sérgio Conceição, o Estádio D. Afonso Henriques tem sido um porto seguro para os portistas - nas últimas oito deslocações a Guimarães, os “dragões” só não venceram por uma vez -, mas o anúncio do “onze” escolhido pelo treinador “azul e branco” foi um primeiro indício de que Conceição sentia que precisava de dar um abanão na equipa.

Em claro sub-rendimento, Taremi perdeu o lugar na equipa e, para atacar a baliza de Bruno Varela, o FC Porto apostou em Evanilson, com Pepê e Francisco Conceição nas alas.

Tal como os portistas, os minhotos também entraram em campo abalados por uma derrota na última jornada, mas Álvaro Pacheco apostou pela estabilidade, não procedendo a mudanças significativas na sua equipa e, mesmo tendo pertencido ao FC Porto a primeira oportunidade - Evanilson, na cara de Varela, não conseguiu ultrapassar o guarda-redes -, na meia hora seguinte, para desespero de Conceição, só deu V. Guimarães.

Aos 15’, após um cruzamento de Maga, João Mário, com muita displicência, tocou com o braço na bola dentro da área, oferecendo de bandeja uma oportunidade de ouro aos vitorianos. Confirmando o talento para defender penáltis, Diogo Costa ainda travou um primeiro remate de André Silva, mas, na recarga, o avançado fez o quarto golo da época.

A desvantagem colocou a equipa portista à beira de um ataque de nervos. Com muitos erros defensivos, os “dragões” permitiram que o V. Guimarães tivesse uma mão cheia de oportunidades, mas todas esbarraram na competência de Diogo Costa, que foi impedindo que a sua equipa fosse de novo ao tapete.

Porém, no momento de maior desconforto, o FC Porto foi resgatado por um herói improvável: após passar quase toda a primeira parte a acusar problemas físicos, Zaidu surgiu ao segundo poste e, de cabeça, fez um golo à ponta de lança. Sem ter feito muito por isso, os “dragões” ganhavam nova chama e, a partir daí, retiraram o ascendente que tinha sido quase absoluto do adversário.

Sem fazer mudanças ao intervalo, Sérgio Conceição não demorou a mostrar que, na véspera do derby lisboeta, não se ia contentar com a conquista de um ponto. Aos 55’, trocou Zaidu e André Franco por Galeno e Taremi, recuperando o habitual 4x4x2. E só precisou de três minutos para ver a sua aposta ser premiada: Tomás Ribeiro aliviou mal e permitiu que Evanilson lançasse rapidamente Francisco Conceição. Bem ao seu estilo, o extremo colocou a bola no seu pé esquerdo, ganhou posição e, em arco, bateu Varela.

Positivo/Negativo Positivo Diego Costa A vitória do FC Porto em Guimarães foi bem agarrada pelo seu guarda-redes. No momento crítico para os “dragões”, Diogo Costa fez uma mão cheia de defesas decisivas que possibilitaram que os portistas, depois, dessem a volta ao jogo.

Positivo Francisco Conceição Com uma assistência e um golo, o internacional sub-21 português foi uma das figuras do jogo. Negativo Tomás Ribeiro O defesa vitoriano tem muitas responsabilidades no segundo golo do FC Porto.

Após a má primeira parte, os “dragões” respiravam de alívio, mas pouco depois ganharam novo motivo de preocupação: Pepe saiu com uma lesão muscular. Sem o seu pilar defensivo, o FC Porto precisava de reorganizar-se e, para isso, para além de recuar as suas linhas, os “dragões” reforçaram o meio-campo e a defesa: Grujic e Sánchez no lugar de Conceição e Evanilson.

Com isso, o V. Guimarães praticamente deixou de conseguir aproximar-se da baliza de Diogo Costa e, quando o fez, o guarda-redes portista revelou-se sempre intransponível.