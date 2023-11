Há um café no Alentejo onde é preciso distrair o dono para assegurar umas boas migas. O dono tem a mania que as migas dele são as melhores, mas, em boa verdade, as dele não são, nem de longe, tão boas como as que faz a ajudante de cozinha, que nem sequer é alentejana.

