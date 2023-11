Sufrágio popular ou justiça popular?

Sem prejuízo de eventuais erros de governação ou opções discutíveis, a demissão do primeiro-ministro (PM) deve-se às imputações levadas a cabo pelo Ministério Público (MP) e não à relação desses erros com os destinos do país. Mal ou bem, o Governo está a cumprir o mandato sufragado. Com eleições antecipadas, os portugueses vão pronunciar-se sobre factos ainda não confirmados sobre o envolvimento do PM nos casos apontados pelo MP e não sobre a governação em si mesma. A menos que algo seja demonstrado até à campanha eleitoral, o que será pouco provável. (Pode ser que isso se consiga até à próxima eleição para Presidente da República, e aí a sua redenção poderá conferir-lhe uma provável candidatura a Belém.) Corre-se por isso o risco de submeter o país a novo esforço eleitoral, apenas para dar tempo a que se limpem as cadeiras, sem significativas substituições dos seus ocupantes, excepto do próprio PM, que já assegurou não se candidatar. Ou o poder judicial será substituído pelo sufrágio, o que configura algo de inédito: a justiça popular oficializada. E, em caso de pronúncia deste megajúri contra o PM, quem sairá beneficiado para substituir os seus substitutos? Se o megajúri votar em benefício próprio, serão todos os portugueses a ganhar...

José M. Carvalho, Chaves

Os analistas do divã

A recente demissão do primeiro-ministro suscitou um conjunto de comentários em geral coincidentes em duas convicções: que o PM não praticou nenhum ilícito e que fez bem em se demitir. Ora, tal coincidência é muito curiosa, pois se os analistas crêem que o PM nada fez de mal, deveriam achar que não se deveria demitir; e se achavam que o devia, então era porque teria feito algo de mal.

Esta aparente contradição, que só o seria realmente se assentasse num raciocínio com o mesmo objecto, revela, porém, que os analistas olham o assunto de duas perspectivas diversas: acham o PM inocente porque o consideram íntegro; e acham que se devia demitir, por outra razão que nada tem que ver com a investigação criminal em curso, após o conhecimento da qual ele se demitiu. Na verdade, o motivo reside no grave erro de avaliação feito pelo chefe do Governo, quando afrontou o Presidente da República e susteve a queda de um ministro que aquele pretendia afastado. É certo que a responsabilidade jurídico-política do Governo perante o PR cessou com a revisão constitucional de 82; mas subsiste uma responsabilidade sociopolítica, que não decorre de nenhuma lei mas do facto de o Presidente ser eleito directamente pelo povo, em quem a soberania reside; ao invés do Governo, cuja legitimidade assenta numa maioria de representantes dos partidos.

Em suma, os analistas intuíram que o país não gosta que os governantes afrontem o Presidente. Ou, fazendo uso de palavras emprestadas: que quem se mete com o Presidente (em abstracto) leva!

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

Poder judicial e primeiro magistrado

É verdade que o poder executivo está fragilizado em relação ao judicial, mas temos de viver com isso. O inverso seria pior. Por Carmo Afonso no PÚBLICO. Pois está bem, mas quando o poder judicial deixa arrastar os casos até chegar ao prejuízo irreparável e prepara a "vingança" do primeiro magistrado, que se dirá desse poder? Pensem bem na magistral rasteira quando Marcelo exige a demissão de Galamba devido ao caso TAP – que não era o primeiro nem único. Não deveria ele ter tido, como é exigido pelo protocolo, a decência de convocar o primeiro-ministro para que tomasse a "iniciativa" de resolver os problemas? Apenas perguntando.

Jose E. Medeiros, Canadá

António Costa

É assustador o número de políticos portugueses a contas com a justiça. Mesmo que António Costa seja ilibado, da suspeição não se livra. Se tinha intenções de fazer carreira no areópago europeu bem pode tirar o cavalo da chuva. Custa a entender como António Costa não aceitou a demissão de membros do seu Governo, e agora despede-se apressadamente das lides governativas. André Ventura nem precisa de fazer campanha eleitoral, tal é a ajuda dada por políticos ligados ao Partido Socialista. Os portugueses merecem melhor.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim