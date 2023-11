Derby escaldante

Fim-de-semana de derby é sempre um fim de semana especial, mas o deste domingo, entre Benfica e Sporting, tem uma série de ingredientes que o tornam ainda mais apetecível.

Antes de mais porque coloca frente a frente o primeiro e o segundo da classificação. Em caso de triunfo "encarnado", as "águias" alcançam os "leões" no topo; no caso de vitória "leonina" os sportinguistas passam a ter uma vantagem de seis pontos sobre os rivais.

Depois há o lado emocional. Os benfiquistas chegam a este embate sem terem ainda produzido uma exibição convincente e depois de uma eliminação estrondosa da Liga dos Campeões. Já os sportinguistas, em caso de triunfo, acentuam ainda mais a crise no eterno rival.

À espreita do que pode acontecer e desejando obter algum benefício do embate entre os dois primeiros da tabela estará o FC Porto, terceiro. Mas os portistas também não terão um fim-de-semana "tranquilo" já que vão a Guimarães defrontar um Vitória que ocupa o quinto posto e que, se vencer, alcança os portistas na classificação.

Aqui tem o calendário e o horário das transmissões televisivas da I Liga, e aqui encontra a mesma informação relativa à II Liga.

Nos principais campeonatos europeus, o destaque vai para Itália onde no domingo a Lazio e a Roma protagonizam o derby da "cidade eterna".

Sem competições europeias no horizonte, embora o Benfica comece a sua participação na Liga dos Campeões feminina no sábado, contra as espanholas do Esneca Fraga e volte a competir na terça-feira, perante o Barcelona, abre-se espaço para o regresso das selecções.

O apuramento para o Euro 2024 terminará nesta semana com Portugal, já qualificado para a fase final da competição, a defrontar, na quinta-feira, o Liechtenstein e depois, no próximo fim-de-semana, a terminar esta fase recebendo a Islândia no Estádio José Alvalade.

Nas restantes modalidades, haverá participação portuguesa nas provas europeias de andebol. Na terça-feira, Benfica, ABC e Sporting competem na Liga Europeia, enquanto o FC Porto entra em acção na quarta-feira, perante os franceses do Montpellier, mas na Liga dos Campeões.

No basquetebol é o Benfica a competir na Liga dos Campeões, no terreno dos turcos do Galatasaray, na terça-feira. Já na quarta-feira, na Taça Europa, é o FC Porto a entrar em acção.

Por fim, nos desportos motorizados, nota para o arranque, na quinta-feira, no Japão, da 13.ª e última prova do calendário deste ano do Mundial de ralis. Já no MotoGP, a acção do fim-de-semana também decorrerá na Ásia, mas na Malásia, com Miguel Oliveira a tentar dar o seu melhor no circuito de Sepang.

