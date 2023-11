A um ano das eleições nos EUA, ninguém se atreve a descartar Trump

Sondagens desfavoráveis a Joe Biden parecem chocar com eleições favoráveis ao Partido Democrata. Encolhimento do centro político nos EUA ajuda a manter Donald Trump na corrida.

Confrontado com projecções eleitorais negativas, qualquer político ou assessor de comunicação de um partido — mais ou menos experiente — dirá que as sondagens valem o que valem e que as eleições só se decidem nas urnas. Foi dessa forma, e sem surpresa, que a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, comentou uma recente sondagem do jornal New York Times, publicada no último fim-de-semana, que dá a Donald Trump uma vantagem sobre Joe Biden em cinco de seis estados norte-americanos decisivos para a eleição presidencial de 2024: "Temos de olhar para as sondagens com cautela", disse a porta-voz.