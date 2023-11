Conselhos para quando nos nasce um filho

Querida Mãe,

Estava a olhar para a fotografia do meu novo sobrinho mais querido e a lembrar-me do caos que é primeiro impacto da maternidade. Como o mundo se transforma por completo e sabemos que não há volta atrás. Da sensação de medo e incerteza, do excitamento e do orgulho. De querer partilhar com os outros e, ao mesmo tempo, não querer dividir. De precisar de ajuda, mas de não conseguir largar. De querer certezas, mas odiar conselhos.

Uff. Não é um tempo fácil. E acho que todas nós, mulheres, ficamos com a sensação de que gostávamos de ter desfrutado mais daquele período delicioso do nosso bebé recém-nascido. Mas é uma falsa ilusão porque com as hormonas e o cansaço nunca teria sido possível. Por isso fico feliz de que possa gozar esse tempo com um sobrinho e, depois um dia, com netos.

Mas fiquei a pensar em quais eram as cinco ou seis coisas que adoraria ter sabido, então. Aqui ficam, na esperança de ajudar outras mães:

1. Pede todas as drogas para o pós-parto e usa-as sem pudor. Queixa-te. Não tens que ser forte.

2. Não faz mal não quereres largar o teu bebé. Não é preciso forçares-te a sair sem ele, ou fazer programas de casal, a não ser que te apeteça mesmo!

3. Ninguém conhece os seus bebés quando eles nascem. Demora tempo a perceber se o choro x ou y é de fome ou de frio; se gosta de adormecer assim ou assado. Eles são únicos, e temos que nos dar tempo para os conhecermos.

4. Não foste fraca por o parto não ter corrido como esperavas, e ter acabado em fórceps ou numa cesariana. Foste, aliás, mesmo muitíssimo corajosa.

5. Parece muito relevante, mas na verdade, olhando para trás ninguém se vai lembrar se usou ou não usou chucha, se se sentou aos quatro ou aos nove meses, se dormia sozinho ou com os pais.

6. É normalíssimo ficar ansiosa e em alerta máximo, mas é importante estar atento para perceber se, no decorrer das semanas, tudo vai estabilizando. Se não acontecer é preciso procurar ajuda, e isso não tem mal nenhum. O pós-parto é uma altura de uma enorme vulnerabilidade e as perturbações da saúde mental aproveitam!

7. Às vezes, a maternidade parece, mas não é, um liceu... Não há as “mães da manduca” e as “mães do carrinho”, as “mães da amamentação” e as dos “biberons”. Nem as que “trabalham” ou que “ficam em casa”. Somos todas mães e todos os nossos filhos se vão queixar de nós!

8. Deixar os outros aproximarem-se dos nossos bebés é difícil. Mas é muito recompensador.

9. É uma altura lixada para o casal. Respirem fundo!

10. Deixem o bebé ficar pele com pele na vossa barriga e vejam-no sozinho a procurar a maminha... É das coisas mais fascinantes que há!

Acrescenta alguma, Mãe?

Querida Ana,

O Noah é tão, tão querido, e custa estarmos longe, dele e dos pais dele. Os conselhos no papel são uma ajuda, e é óptimo quando nos “avisam” com antecedência, mas é como em tudo, não registamos nada realmente bem até ao momento em que as vivemos por nós mesmos. E aí faz mesmo falta termos por perto alguém que nos dê segurança, mesmo que seja para implicarmos com ela e não fazermos o que nos sugere.

Por isso, acrescentava só um ponto: Não partas do princípio de que os outros sabem aquilo de que precisas, seja de alguém que fique com o bebé enquanto tomas um banho, seja de uma refeição entregue à porta. Pede, sem cerimónia. Porque nada dá mais prazer aos outros, sejam da família ou vizinhos, do que ajudar, e podem só não estar a fazê-lo com medo de invadir a vossa privacidade.

Quando leres esta minha carta, já estarei a fazer as malas para me por a caminho. O que me leva, afinal, a acrescentar só mais um: As sogras, bem adestradas, podem ser uma mais-valia.

Este mais do que um mandamento é, no fundo, um desejo. Depois dou notícias.

O Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. E, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.