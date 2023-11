Uma chega de bois vence concurso fotográfico da Amar o Minho

A fotografia de um touro nos campos antes de uma chega de bois, tradição ancestral do Minho e Trás-os-Montes, captada por Pedro Rui Silva (@caramulo), venceu o concurso promovido pela @amarominho, uma iniciativa promovida pelas Comunidades Intermunicipais do Alto Minho, Ave e Cávado.

Já António Tedim (@antoniotedim) ficou em segundo lugar com uma colorida imagem da Batalha das Flores, em Barcelos. E Carlos Teixeira (@Carlos.teixeira.1253) conquistou a posição final do pódio – e dos prémios – com um retrato a preto e branco.

No total, concorreram cerca de 5000 fotografias, de mais de 1500 fotógrafos, das quais foram seleccionadas as 13 finalistas que revelamos na fotogaleria.

Da iniciativa resultou “um enorme documento visual do Minho contemporâneo”, que a organização vai agora partilhar ao longo dos “próximos meses”. “Seja uma fotografia ou um álbum destacando o trabalho de um fotógrafo, vamos valorizar e mostrar o que de bom surgiu no concurso”, promete-se na publicação do Instagram.

Os três primeiros classificados do concurso, promovido com o apoio da Fujifilm, recebem respectivamente uma câmara fotográfica Fujifilm X-T30 e uma objectiva XC 15/45mm; uma impressora fotográfica Instax Mini Link 2; e uma câmara fotográfica Instax Mini 12.

O Amar o Minho é uma iniciativa que pretende "preservar, qualificar, promover e posicionar o Minho no contexto do Turismo de Natureza" e conta com o apoio do #Norte2020, através do #FEDER (PROVERE Minho Inovação).