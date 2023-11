A sustentabilidade das empresas passa por um ecossistema específico

Como criar um ecossistema no qual a transferência de conhecimento para a indústria se concretize efectivamente em soluções sustentáveis e inovadoras? O Insure.hub – Innovation in Sustainability and Regeneration Hub da Universidade Católica Portuguesa (UCP) é a resposta. Este centro especializado, resultado da sinergia entre a Católica Porto Business School, a Escola Superior de Biotecnologia e a Planetiers New Generation, foi criado com o propósito de promover uma visão holística para negócios mais sustentáveis.

“Sustentabilidade precisa de multidisciplinaridade”

Há anos que Manuela Pintado, directora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da UCP e co-líder do Insure.hub, trabalha questões relacionadas com a sustentabilidade e com a circularidade de recursos. Por essa razão, não hesita quando diz que “sustentabilidade precisa de multidisciplinaridade”. O Insure.hub é como um catalisador de negócios no qual investigação, inovação e empreendedorismo se cruzam. O maior factor de diferenciação é a tal multidisciplinaridade, alicerçada no diálogo entre as diferentes áreas de conhecimento promovidas pela Católica e pela relação entre empresas e especialistas nacionais e estrangeiros.

Um dos maiores desafios da economia circular é conseguir que se ultrapassem bloqueios entre o desenvolvimento de produtos inovadores e a sua viabilização no mercado. O facto de, através da Católica Porto Business School e da Planetiers, ser possível encontrar soluções com diferentes stakeholders e paralelamente contar com o apoio jurídico, por exemplo, da Faculdade de Direito, faz do Insure.hub uma plataforma única e completa que conta já com cerca de 70 membros.

Insure.hub – Innovation in Sustainability and Regeneration Hub O Insure.hub é o projecto da Universidade Católica Portuguesa que, em parceria com a Planetiers, se materializa num ecossistema aberto para o desenvolvimento de estratégias inovadoras, com base em soluções sustentáveis apoiadas por tecnologias disruptivas.

Soluções circulares, sustentáveis e regenerativas

"Um futuro sustentável para as empresas passa por uma visão integrada” - João Pinto, da Católica Porto Business School, é o outro líder do Insure.hub e percursor desta perspectiva holística de olhar

para a sustentabilidade dos negócios. A Católica está na vanguarda da promoção da inovação, sustentabilidade e regeneração por meio deste hub ondeo legado da partilha de conhecimento é também a base do crescimento sustentado do próprio Insure.hub. A Planetiers também desempenha um papel crucial neste ecossistema: esta organização abrange um vasto leque de parceiros comprometidos de igual forma com práticas sustentáveis. A promoção da cooperação entre si e a organização de eventos como o Planetiers World Gathering contribui para a criação de impactos positivos.

No centro dos quadrantes estratégicos, o Insure.hub auxilia organizações na liderança e definição de estratégias sustentáveis numa lógica de backcasting - olhar para o futuro desejável e trabalhar a viabilidade dos caminhos para o alcançar. Este posicionamento diferencia claramente o hub da Católica em relação às tradicionais consultoras: promove a transferência de conhecimento com as empresas, estabelece pontes com diferentes stakeholders e oferece programas de formação interdisciplinar - como parte intrínseca ao seu core business. A literacia é outro desses quadrantes, quer na oferta formativa específica como é o caso da Pós-Graduação em Sustentabilidade e Regeneração ou do Curso Chief Sustainability Officer, quer no cuidado de trabalhar em contexto escolar com as gerações mais jovens.

Construir uma economia mais competitiva

O Insure.hub representa um esforço colaborativo para impulsionar a inovação e a sustentabilidade cujo propósito é a construção de uma economia mais competitiva que posicione Portugal no processo de transição para a sustentabilidade.

Numa altura em que conceitos como o ESG (sigla que representa critérios ambientais, sociais e de governança considerados na avaliação do desempenho das empresas) deixaram de ser tendência

para passarem a integrar novos paradigmas da sustentabilidade, é essencial estabelecer relações de confiança. O ambicioso ecossistema criado no âmbito deste hub baseia-se no engagement entre parceiros e é aberto a novas colaborações.

Como agentes de mudança, Católica e Planetiers promovem eventos para facilitar o diálogo entre todos os parceiros, da Academia e da indústria. A 16 e 17 de Novembro acontece a 3ª Conferência do Insure.hub na Universidade Católica do Porto. O programa combina apresentações académicas com sessões de debate e case studies. Pensar a forma como universidades e empresas podem colaborar no que respeita à inovação e sustentabilidade e o Pacto Ecológico Europeu são alguns dos motes. Em destaque, os desafios e as oportunidades de aplicar a Inteligência Artificial a soluções sustentáveis.