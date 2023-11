Como a optimização de custos e pagamentos pode ajudar a aumentar os lucros

Em tempo de inflação, todas as técnicas são boas para aumentar os lucros. Neste artigo explicamos como optimizar os custos e pagamentos, de forma a melhorar os resultados financeiros do seu negócio.

Num mundo perfeito, os visitantes entram no site ou na loja física, escolhem o produto ou serviço que pretendem adquirir, pagam e saem satisfeitos. Mas a realidade diz que nem sempre é assim. Entre transacções que não são concluídas, porque a loja não aceita determinado método de pagamento ou porque o site está em baixo, pagamentos que não são concluídos por questões técnicas ou fraudes, são muitas as variáveis que podem afectar o negócio.

Mas existem formas de minimizar o impacto que os métodos de pagamento têm no bem-estar financeiro da sua empresa.

1. Conheça as métricas de desempenho do negócio

As taxas de conversão, de autorização e de abandono são indicadores cruciais para avaliar o desempenho de um negócio, especialmente no ambiente digital. Senão, vejamos:

- A taxa de conversão mede a quantidade de visitantes do site que concluem uma acção específica. Neste caso, uma compra. Se este indicador estiver abaixo do expectável pode significar que os potenciais clientes chegam ao site, mas não realizam uma compra.

- A taxa de autorização de pagamento mede o número de transacções concluídas com sucesso, em relação ao total de tentativas de transacção. Ou seja, uma taxa de autorização reduzida significa que os clientes chegaram ao site, tentaram comprar, mas não conseguiram.

- A taxa de abandono de clientes determina a percentagem de utilizadores que entram no site, mas saem sem concluir a acção desejada, como uma compra ou preenchimento de um formulário. Um cliente que abandona o site, é uma venda perdida.

Monitorizar estas métricas é essencial para identificar problemas com os métodos de pagamento, transações fraudulentas, problemas técnicos ou com a experiência do cliente no site. O objectivo primordial desta análise é melhorar a jornada do consumidor e, assim, conseguir aumentar os lucros.

2. Optimize os métodos de pagamento

Quantas vendas é que a sua empresa não terá perdido porque a experiência de compra não é intuitiva ou porque não oferece o método de pagamento desejado pelo cliente.

Ao oferecer uma ampla variedade de métodos de pagamento e uma experiência de checkout simplificada está a contribuir para a redução da taxa de abandono, garantindo que os clientes concluem as transacções de forma rápida e descomplicada, e para o aumento a taxa de conversão, pois se o método de pagamento for o mais conveniente, maiores as probabilidades deste concluir a compra.

3. Avalie os seus custos com pagamento

Reduzir as despesas é um dos passos mais importantes para aumentar os lucros de um negócio. Uma das mais frequentes - e, por vezes, escondidas - são as despesas mensais com os métodos de processamento de pagamentos aceites. Tais custos podem incluir:

- Taxas de intercâmbio

- Taxa de serviço ao comerciante

- Transacções fraudulentas

- Prevenção de fraudes

- Prestador de serviços de pagamento (PSP)

- Autenticação

- Taxas de devolução e chargeback

Ao listar estas despesas, poderá perceber se existe margem para poupar e, assim, aumentar a margem de lucros.

Além de oferecer taxas de processamento de pagamentos competitivas, a Adyen disponibiliza relatórios detalhados das transacções realizadas, o que confere uma compreensão detalhada dos custos relacionados com pagamentos, ajudando as empresas a descobrir despesas ocultas e a gerir os gastos com eficiência.

4. Reduza as fraudes

As fraudes online podem resultar em perdas financeiras significativas para as empresas de comércio electrónico, além de afectar a reputação da empresa. Segundo um estudo da Juniper, em 2023, as perdas com fraudes online devem ultrapassar os 45 mil milhões de euros em todo o mundo, mais do que os 38 mil milhões registados em 2022. Este aumento reforça a importância de implementar medidas de segurança cada vez mais robustas.

O sistema de detecção de fraudes da Adyen, que funciona através de inteligência artificial, recorre a algoritmos sofisticados para identificar padrões de comportamento e tendências de comportamento, com o objectivo de detectar actividades suspeitas e transacções potencialmente fraudulentas.

5. Aumente a segurança dos pagamentos com tokens

Ainda no tema da segurança, um dos métodos que vale a pena explorar é a tokenização dos pagamentos, que protege informações confidenciais, como os números de cartão de crédito, durante transacções financeiras. Este processo envolve a substituição dos dados confidenciais por um token único e aleatório. Desta forma, os dados reais do cliente são protegidos durante uma transacção, tornando a sua eventual intersecção ou utilização ilegítima impossível.

6. Minimize os pagamentos falhados por erros técnicos

Se o seu negócio depende de pagamentos recorrentes ou assinaturas, saberá como o pagamento pode ser volátil. Basta um erro técnico no processamento de pagamentos para que a transacção falhe. Tal pode levar a perda de vendas, clientes frustrados e disputas de chargeback, que afectam os lucros e a reputação da empresa.

Adoptar tecnologias como o RevenueAccelerate da Adyen poderá ajudar a melhorar as taxas de autorização e aumentar os lucros da empresa, uma vez que pode recuperar pagamentos rejeitados através de tentativas automáticas e inteligentes.

A optimização dos métodos de pagamentos e a segurança são indispensáveis para garantir uma experiência de pagamento perfeita, ao mesmo tempo que minimiza os custos relacionados com as operações comerciais.

A Adyen, com a sua plataforma de pagamentos integrada, taxas competitivas, segurança robusta e ampla gama de métodos de pagamento aceites, assume-se como o parceiro ideal para ajudar a sua empresa a navegar no mundo dos pagamentos digitais e a aumentar os lucros.