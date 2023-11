O futuro da sua carreira pode estar nestas bolsas de investigação

Conhecer o mundo, o universo que nos rodeia é uma missão que nunca estará concluída. É um processo contínuo e ao qual será sempre preciso juntar-se um novo pensamento, um novo olhar, uma nova conclusão. É caso para dizer que se “o conhecimento não ocupa lugar”, a investigação também não. É precisamente a pensar nisto que a Fundação “la Caixa” e o BPI voltam a abrir as candidaturas para as suas bolsas de Doutoramento. Este ano, são 60 as bolsas disponíveis e objectivo mantém-se sólido: apoiar o talento científico e fomentar a investigação de alta qualidade, em Espanha e Portugal.

Promovidas pela Fundação “la Caixa”, em conjunto com o BPI, as Bolsas de Doutoramento INPhINIT destacam-se pela sua atractividade, através da contratação de estudantes nacionais e internacionais, oferecendo-lhes um meio competitivo para realizarem as suas investigações. Oferecem, ainda, um salário competitivo e oportunidades de formação complementar em competências transversais, através de formações anuais e incentivos depois da conclusão da tese.

O que preciso de saber sobre as bolsas?

Em primeiro lugar, importa referir que as bolsas se dividem em duas modalidades: Incoming e Retaining. A primeira, destina-se a investigadores de todas as nacionalidades que tenham como objectivo fazer um Doutoramento em áreas STEM - ciências da saúde e da vida, tecnologia, engenharia e matemática, incluindo física e química -, em Universidades ou Centros de Investigação em Espanha e Portugal. No total, são 30 as bolsas disponíveis. Já a modalidade Retaining, está disponível para investigadores de todas as nacionalidades que pretendam fazer um Doutoramento em qualquer área e numa Universidade, ou Centro de Investigação, em Espanha ou Portugal. 30 é também o número de lugares disponíveis.

Calendário de Bolsas Foto Se está pronto a candidatar-se, estas são as datas que precisa mesmo de apontar na agenda: Incoming: 24 de Janeiro de 2024, às 14h00 da Espanha peninsular: Fecho do concurso;

da Espanha peninsular: Fecho do concurso; 15 de Abril de 2024 : Resultado da pré-selecção e convocatória para entrevistas;

: Resultado da pré-selecção e convocatória para entrevistas; 27, 28 e 29 de Maio de 2024 : Entrevistas de selecção;

: Entrevistas de selecção; 7 de Junho de 2024 : Comunicação do resultado final;

: Comunicação do resultado final; De 7 a 30 de Junho de 2024: Acordo centro-bolseiro. Retaining: 15 de Fevereiro de 2024, às 14h00 da Espanha peninsular: Fecho do concurso;

da Espanha peninsular: Fecho do concurso; 17 de Maio de 2024: Resultado da pré-selecção e convocatória para entrevistas;

Resultado da pré-selecção e convocatória para entrevistas; 12, 13 e 14 de Junho de 2024: Entrevistas de selecção;

Entrevistas de selecção; 21 de Junho de 2024: Comunicação do resultado final.

Para entrar em concurso, é importante que todos os candidatos respeitem um conjunto de requisitos, entre os quais: ter exercido mais de quatro anos de actividade de investigação antes da data de encerramento do concurso; no momento do recrutamento, os candidatos devem ter concluído estudos que lhes permitam inscrever-se num programa oficial de doutoramento em Espanha/Portugal; a Universidade escolhida tem de ser diferente daquela onde realizaram a licenciatura; no caso da modalidade Incoming, os candidatos não podem ter residido ou exercido a sua actividade principal no país de destino por mais de 12 meses, nos últimos 3 anos antes do prazo final das candidaturas; já na Retaining, os candidatos devem ter residido ou exercido a sua actividade principal no país de destino por mais de 12 meses, nos últimos 3 anos antes do prazo final das candidaturas; por fim, todos os candidatos devem, ainda, apresentar um nível avançado de inglês.

Seja qual for a modalidade do seu interesse, e caso cumpra todos os requisitos necessários, tudo aquilo que precisa de fazer é preencher o formulário de inscrição no site da iniciativa. Para além disso, qualquer dúvida que ainda reste, pode ser esclarecida também aqui.