Apoio à renda terá de ser reavaliado em 30 dias se beneficiários pedirem novo cálculo

O Governo alterou algumas das regras de funcionamento do apoio extraordinário à renda, com o objectivo de facilitar o acesso à ajuda mas, também, de clarificar alguns conceitos. A partir do próximo ano, quem discordar da fórmula de cálculo do montante do apoio que lhe foi atribuído, ou quem não for abrangido por este auxílio, poderá apresentar, no Portal da Habitação, "evidências" que comprovem a sua elegibilidade ou que determinem o recálculo do apoio. As entidades competentes terão 30 dias para fazer a reavaliação.

