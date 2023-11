Morreu Iuri Temirkanov, um maestro singular

Chefe de orquestra russo que sempre privilegiou o reportório do país em que nasceu, com Tchaikovski, Rachmaninoff e Prokofiev à cabeça, morreu no dia 2 de Novembro, aos 84 anos.

Celebrado no seu país e aplaudido um pouco por todo o mundo, o maestro russo Iuri Temirkanov morreu a 2 de Novembro na cidade que há décadas escolhera para viver, São Petersburgo, noticiou esta quinta-feira o diário norte-americano The New York Times. Tinha 84 anos.

A informação foi avançada por um comunicado conjunto de duas formações onde desempenhou funções de director artístico, a Filarmónica de São Petersburgo, onde trabalhou entre 1988 e 2022, e a Sinfónica de Baltimore, a que esteve ligado entre 2000 e 2006. Foi, aliás, desta orquestra americana que partiu a indicação de que o maestro vivia já numa casa de repouso e que tinha uma doença cardíaca.

Nascido no Cáucaso, uma região onde a Europa e a Ásia se encontram, Iuri Temirkanov começou a interessar-se pela música aos nove anos e, já adolescente, mudou-se para Leninegrado (actual São Petersburgo) para estudar violino e viola. Acabaria por se dedicar a esta última, completando a sua formação no conservatório da cidade.

Escolheria a mesma escola para, mais tarde, estudar direcção de orquestra, curso que completou em 1965, um ano antes de ganhar um concurso nacional de maestros que o levaria a fazer uma digressão pela Europa e pelos Estados Unidos com a Orquestra Filarmónica de Moscovo e o violinista David Oistrakh. Tinha apenas 28 anos.

Em 1967, era já assistente do maestro Ievgeni Mravinski na Orquestra Filarmónica de Leninegrado e, no ano seguinte, assumia o cargo de maestro titular, liderando esta formação até 1976, ano em que a trocou pela direcção musical do prestigiado Teatro Mariinski, um dos principais palcos de ópera e bailado da Federação Russa.

Não tinha sequer 40 anos quando a sua carreira se consolidou em definitivo, escreve o jornalista Adam Nossiter no New York Times, lembrando que Temirkanov acabaria por vir a dirigir algumas das melhores orquestras do mundo, em palcos de prestígio como o do Carnegie Hall, em Nova Iorque, tornando-se uma figura de culto no seu país.

Entre as formações que este músico que chegou a actuar em Portugal teve oportunidade de dirigir estão as filarmónicas de Berlim, Viena e Londres, a Sinfónica de Chicago e a Royal Concertgebouw Orchestra, de Amesterdão.

Privilegiando o reportório russo, em particular compositores como Tchaikovsky, Rachmaninoff e Prokofiev, o maestro imprimia, ainda segundo Nossiter, “sons ricos e ousados” às suas orquestras.

Em 2012, uma entrevista em que Temirkanov defendeu que as mulheres não deviam dirigir orquestras porque se corria o risco de os músicos se distraírem com a sua beleza, valeu-lhe duras críticas. O seu apoio ao Presidente russo Vladimir Putin, que considerava um “muito bom amigo”, também. No entanto, alguns dos que com ele trabalharam nos Estados Unidos, agora ouvidos pelo New York Times, descrevem-no como um “humanista”, embora nunca fizesse esforços para agradar os que o rodeavam.

"Ele gostava muito de expressividade, através das mãos e dos movimentos do corpo", disse Jonathan Carney, o concertino da Sinfónica de Baltimore, ao mesmo diário. "Vê-lo era como assistir a um bailado. Ele não gostava de controlar a orquestra. Tentava incitar-nos a seguir uma determinada direcção. Para mim, era como ver um poeta no pódio."

Homem de uma personalidade singular, que parecia renunciar aos aspectos mais práticos da vida (não conduzia, não tinha televisão), dizia muitas vezes que o seu compromisso era para com o público e não para com os músicos que dirigia. Os críticos classificavam-no como “imprevisível”.

“Quando dirijo [uma orquestra], sou como um actor, estou a falar com o público, mas as palavras pertencem ao compositor. Eu sou apenas um instrumento por onde elas passam", disse Temirkanov ao jornal The Sun.

No passado domingo, as homenagens fúnebres realizaram-se no salão nobre da Filarmónica de São Petersburgo, conta o jornal americano. O seu caixão estava aberto e a orquestra tocou Tchaikovski, um dos seus eleitos.