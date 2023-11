Cat Power voltou ao concerto em que Bob Dylan foi “Judas” — e recriou-o na íntegra

No seu primeiro álbum ao vivo, Chan Marshall revisita um momento marcante na história do rock e a sua relação com a música de Dylan. Um tributo respeitoso e digníssimo.

É um momento mítico na história do rock. O dia é 17 de Maio de 1966. Bob Dylan e os Hawks (futuramente The Band) estão a actuar no Free Trade Hall, em Manchester. O concerto é um dos últimos de uma digressão tumultuosa, que tem vindo a ser recebida com hostilidade pelo público. Faz mais ou menos um ano que Dylan deu o seu primeiro concerto eléctrico. Muitos leram esse gesto como uma traição à folk. Houve vaias. Mas isso não o demoveu.