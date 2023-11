PS tem nomes para primeiro-ministro, mas Marcelo quer convocar eleições

Nesta quinta-feira, Marcelo deverá fazer o anúncio das eleições antecipadas, logo a seguir à reunião do Conselho de Estado.

Para resolver a crise política, o Presidente da República vai optar pela convocação de eleições antecipadas, correspondendo ao desejo da maioria dos partidos. Fará o anúncio das eleições logo a seguir à reunião do Conselho de Estado. O único partido que está totalmente contra as eleições antecipadas é o PS, que tentou convencer o Presidente das bondades de não dissolver a Assembleia da República e substituir o primeiro-ministro demissionário António Costa por “uma pessoa respeitável, com experiência governativa reconhecida e experiência internacional”.

Neste P24 ouvimos a análise do subeditor de Política, David Santiago, e ainda um excerto da crónica de João Miguel Tavares desta quinta-feira.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.